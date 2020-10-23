Мошенники выманили деньги у четырех человек

22 октября в Йыхвиское отделение полиции поступило заявление о том, что предложившие торговать на бирже мошенники выманили у 45-летнего мужчины с февраля по октябрь нынешнего года около 15000 евро. Полиция начала уголовное производство для выяснения обстоятельств случившегося.

22 октября Нарвское отделение полиции начало уголовное производство по факту того, что представившийся 8 сентября работником "Swedbank" мошенник выманил у 47-летнего мужчины около 3000 евро.

В тот же день в Нарвское отделение полиции сообщили, что представившийся работником "Swedbank" мошенник выманил у 66-летнего мужчины около 1500 евро. Для выяснения более точных обстоятельств случившегося начато уголовное производство.