Пт, 23.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Мошенники выманили деньги у четырех человек

Мошенники оккупировали интернет.

ФОТО: Sander Ilvest

Идаская префектура получила в четверг четыре заявления о том, что мошенники опустошили частные банковские счета. 

22 октября в Йыхвиское отделение полиции поступило заявление о том, что предложившие торговать на бирже мошенники выманили у 45-летнего мужчины с февраля по октябрь нынешнего года около 15000 евро. Полиция начала уголовное производство для выяснения обстоятельств случившегося.

22 октября Нарвское отделение полиции начало уголовное производство по факту того, что представившийся 8 сентября работником "Swedbank" мошенник выманил у 47-летнего мужчины около 3000 евро. 

В тот же день в Нарвское отделение полиции сообщили, что представившийся работником "Swedbank" мошенник выманил у 66-летнего мужчины около 1500 евро. Для выяснения более точных обстоятельств случившегося начато уголовное производство. 

В этот день Нарвское отделение получило и третье сообщение о мошенничестве: предложивший 51-летней женщине торговать на бирже мошенник выманил у нее с помощью приложения "Anydesk" около 2800 евро.

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