Мошенники выманили деньги у четырех человек

Идаская префектура получила в четверг четыре заявления о том, что мошенники опустошили частные банковские счета.
22 октября в Йыхвиское отделение полиции поступило заявление о том, что предложившие торговать на бирже мошенники выманили у 45-летнего мужчины с февраля по октябрь нынешнего года около 15000 евро. Полиция начала уголовное производство для выяснения обстоятельств случившегося.
22 октября Нарвское отделение полиции начало уголовное производство по факту того, что представившийся 8 сентября работником "Swedbank" мошенник выманил у 47-летнего мужчины около 3000 евро.
В тот же день в Нарвское отделение полиции сообщили, что представившийся работником "Swedbank" мошенник выманил у 66-летнего мужчины около 1500 евро. Для выяснения более точных обстоятельств случившегося начато уголовное производство.
В этот день Нарвское отделение получило и третье сообщение о мошенничестве: предложивший 51-летней женщине торговать на бирже мошенник выманил у нее с помощью приложения "Anydesk" около 2800 евро.