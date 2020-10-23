Число заразившихся COVID-19 в Ида-Вирумаа упало ниже ста

В четверг этот показатель был 94,6, а к пятнице упал до 86,4.

Под наблюдением департамента находятся 670 жителей Ида-Вирумаа, из них заболевших - 116. На пике вспышки пару недель назад эти цифры составляли соответственно более 1100 и 200, а показатель заболевших был выше 150.

В пятницу в Ида-Вирумаа добавилось 12 инфицированных, из них четверо заразились в семье, в двух случаях вирус был привнесен из школы, в двух - из детсада. В одном случае заражение произошло на рабочем месте, в одном случае - в попечительном доме, один случай "доставлен" из другого государства ЕС. Обстоятельства еще одного заражения выясняются. В Ида-Вирумаа семь активных очагов заражения, самые крупные из них - в Ваналиннаской школе Силламяэ, где охвачено 36 человек, и в Йыхвиском попечительском доме - 21 человек.