Число заразившихся COVID-19 в Ида-Вирумаа упало ниже ста

Департамент здоровья сообщил в четверг, что показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч человек в Ида-Вирумаа впервые этой осенью опустился ниже ста.
В четверг этот показатель был 94,6, а к пятнице упал до 86,4.
Под наблюдением департамента находятся 670 жителей Ида-Вирумаа, из них заболевших - 116. На пике вспышки пару недель назад эти цифры составляли соответственно более 1100 и 200, а показатель заболевших был выше 150.
В пятницу в Ида-Вирумаа добавилось 12 инфицированных, из них четверо заразились в семье, в двух случаях вирус был привнесен из школы, в двух - из детсада. В одном случае заражение произошло на рабочем месте, в одном случае - в попечительном доме, один случай "доставлен" из другого государства ЕС. Обстоятельства еще одного заражения выясняются. В Ида-Вирумаа семь активных очагов заражения, самые крупные из них - в Ваналиннаской школе Силламяэ, где охвачено 36 человек, и в Йыхвиском попечительском доме - 21 человек.
По словам Марье Муузикус, заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья, новые случаи заболевания все еще добавляются, поскольку круг людей, находящихся в близком контакте, очень широк и есть вероятность, что часть из них заразилась. В то же время, по ее словам, хорошо, что в течение этой недели не добавилось новых очагов заражения.