Маргус Илмъярв: 350 миллионов евро - это слишком мало

Цель справедливого перехода - замедлить изменения климата, в первую очередь - глобальное потепление. В истории Земли были периоды более теплого и холодного климата, однако не известно ни одного другого периода столь резкого потепления, как начавшийся в середине 20-го века. С 1950-х годов резко повысились также связанные с деятельностью человека выбросы СО2 в атмосферу, и повышение температуры считают реакцией на увеличение выбросов углерода.

Под справедливым переходом мы подразумеваем переход на такую экономическую модель, при которой эмиссия СО2 будет сведена к минимуму. Поэтому Еврокомиссия и поставила цель уменьшить к 2030 году объемы выбросов СО2 и других так называемых парниковых газов по крайней мере до 55 процентов уровня 1990 года. В отдаленной перспективе Евросоюз поставил цель достичь к 2050 году углеродной нейтральности, то есть добиться равновесия между эмиссией углерода и удалением его из атмосферы.

Эстонское государство вынуждают к планированию справедливого перехода мировое климатическое давление и зеленое соглашение ЕС, с целями которого Эстония согласилась. В то же время европейское зеленое соглашение предусматривает создание опорной структуры, включающей в себя поддержки и инвестиции, призванные обеспечить справедливый и социально уравновешенный переход к углеродно нейтральной экономической модели. Насколько большими окажутся поддержки перехода, пока неясно. Можно предположить, что в течение бюджетного периода ЕС 2021-2027 годов в Эстонии для поддержки справедливого перехода можно будет использовать в общем около 350 миллионов евро.

Поскольку львиная доля эмиссии СО2 в Эстонии связана с ида-вирускими предприятиями, использующими в качестве сырья сланец, то крупнейшие изменения произойдут именно тут. Уже сегодня активно строят планы, чтобы понять, каковы цели изменений и как их достичь.

Чтобы выяснить, как ида-вируские предприниматели понимают цели справедливого перехода и возможности их достижения, Эстонская торгово-промышленная палата опросила в сентябре этого года более 30 руководителей действующих в уезде предприятий. На основании состоявшихся обсуждений можно сказать, что предприниматели осознали неизбежность справедливого перехода и желают его осуществления таким образом, который сделал бы здешнюю экономику более сильной, а также обеспечил повышение благосостояния людей и очищение природной окружающей среды.

Под укреплением экономики подразумевают поддержку действующих и новых предприятий, в результате чего возникнут высокотехнологичные и более прибыльные направления бизнеса. Поддерживать надо деятельность, создающую высокооплачиваемые и требующие высокой квалификации рабочие места. Это, в свою очередь, должно затормозить отток молодежи из Ида-Вирумаа, снизить социальную напряженность и создать на месте клиентуру с высокой покупательной способностью.

Ида-вируские предприниматели осознали неизбежность справедливого перехода и желают его осуществления таким образом, который сделал бы здешнюю экономику более сильной, а также обеспечил повышение благосостояния людей и очищение природной окружающей среды.

На финансирование этого направления деятельности надо направить большую часть средств поддержки справедливого перехода, поскольку наличие рабочих мест и рост дохода людей создадут предпосылки для достижения всех остальных целей развития Ида-Вирумаа.

В идеале процесс мог бы проходить так, чтобы вместо сланцевого сектора возникли альтернативные отрасли экономики, по крайней мере равноценные по объему, и новые отрасли становились жизнеспособными более-менее одновременно с увяданием сланцевой промышленности. Кроме того важно понять, что для предприятий сланцевого сектора критически важно зафиксировать временной график процесса справедливого перехода, а также необходимые для его соблюдения предварительные условия.

Сопутствующей справедливому переходу угрозой считают возможный рост безработицы вследствие сворачивания сланцевого сектора, что приведет к падению покупательной способности на месте и к обострению социальных проблем. Опасаются также высокой цены электроэнергии из возобновляемых источников, что повысит себестоимость продукции предприятий и навредит конкурентоспособности.

Однако предприятия считают недостаточными 350 миллионов евро, предусмотренные на поддержки в бюджетный период ЕС с 2021 по 2027 год, поскольку для гарантии стабильного развития Ида-Вирумаа необходимы также инвестиции в увеличивающую мобильность людей инфраструктуру, в улучшение жизненной среды и в строительство отвечающего современным условиям жилья.