Квартиры по смешным ценам никому не нужны

В аукционном списке было 25 двухкомнатных квартир, 12 однокомнатных и две трехкомнатные в разных частях Кохтла-Ярве. По правилам, участники аукциона регистрируются заранее и должны предварительно заплатить 39,95 евро за участие и 10 процентов залога от первоначальной цены квартиры, за которую они намерены бороться. Таких оказалось тринадцать.