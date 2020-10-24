Сб, 24.10.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Квартиры по смешным ценам никому не нужны

Вопрос ведущего "Не хотите ли поднять цену?" каждый раз вызывал смех в зале.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В четверг в Кохтла-Ярвеском горуправлении состоялся открытый аукцион по отчуждению квартирной собственности и нежилых помещений. Из 39 предложенных квартир новых хозяев в этот день нашли одиннадцать. Самое дешевое жилье оказалось невостребованным. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В аукционном списке было 25 двухкомнатных квартир, 12 однокомнатных и две трехкомнатные в разных частях Кохтла-Ярве. По правилам, участники аукциона регистрируются заранее и должны предварительно заплатить 39,95 евро за участие и 10 процентов залога от первоначальной цены квартиры, за которую они намерены бороться. Таких оказалось тринадцать.

Все пришли заранее, получили номер участника. Каждому переступившему порог горуправления дежурный предложил санитайзер и маску, а стулья в большом зале расставили на расстоянии двух метров, как требуют санитарные нормы в условиях пандемии. Поэтому взявшему в руки аукционный молоток вице-мэру Виталию Бородину пришлось значительно повысить голос - чтобы все участники могли услышать, микрофона не было. 

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