Сб, 24.10.2020
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Рихо Брейвель: Гособорона и должна быть дорогой

Рихо Брейвель, член Рийгикогу (EKRE), полковник запаса.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Во время обсуждения госбюджета EKRE посчитала нужным обратить большое внимание на пробелы в нашей обороноспособности. 

Среди 19 членов фракции EKRE есть один генерал, два полковника и один подполковник. Это офицеры, занимавшие в Силах обороны высокие посты и очень хорошо понимающие необходимость устрашения и реальных шагов, которые следует срочно предпринять, чтобы ликвидировать вышеупомянутые пробелы.

Непонятно, почему часть политиков и руководящих чиновников Минобороны болезненно отреагировали на идею увеличения оборонных расходов. Мне не хочется верить, что они выступали против только потому, что предложение о выделении дополнительных денег на обустройство береговой и противовоздушной обороны исходило от EKRE... Может, они пытались скрыть свои прежние упущения? Не секрет, что развитие эстонской оборонной политики в последние шесть-семь лет следовало устаревшей доктрине, существовавшей еще до войны в Украине.

Цель оборонного планирования - обеспечить военную обороноспособность государства. Как общественность годами не ведала, что у нас не имелось настоящей границы с Россией и для инициирования ее оснащения должен был произойти крупный инцидент на границе, так неужели и сейчас такая же ситуация сложилась в планировании государственной оборонной деятельности? 

Если гособорона нецелостная, то, считай, ее нет. 

Когда кто-то говорит, что мы не способны защитить свою морскую границу и свои подразделения от воздушных атак, а единственным аргументом служит дороговизна этой способности, то это неадекватный подход к данной проблеме.

Гособорона стоит дорого. Если мы не станем инвестировать в повышение обороноспособности сейчас, то у нас не будет никакой обоснованной надежды на появление обороноспособности в будущем. Союзники придут, конечно, на помощь, но не станут воевать за нас. У нас самих должна иметься первичная государственная обороноспособность и она не может быть частичной. Если она нецелостная, то, считай, ее нет. 

Отставание долгое время проявлялось в непропорциональном развитии системы береговой обороны. Это - большая проблема для нашего государства, ведь у нас длинная береговая линия, на которой можно создавать большие проблемы для нашей суверенности. Необходимы также выбор и наличие ракетных систем средней дальности, чтобы в случае необходимости было гарантировано прибытие помощи союзных войск.

Сейчас Минобороны решило, правда, что денег не хватит на создание противовоздушной обороноспособности, для которой и необходимы системы ракет средней дальности. А жаль - деньги нашлись бы. Министр обороны объяснил, что программа развития не предусматривает в ближайшее время создание такой способности. Действующая программа развития уже не соответствует нынешней ситуации с безопасностью в мире.

Надеюсь, что некоторые отступления в построении гособороны носят временный характер и в дальнейшем мы увидим больше открытых дискуссий, на которых будет обсуждаться также планирование нашей гособороны. Общественность должна знать, что хорошо, а что плохо и почему. Гособорона - наше общее дело. 

Нуждается ли гособорона в новых инвестициях для ликвидации пробелов - это не должно быть вопросом. Вопросом должно быть, как быстрее всего достичь положения, когда мы сможем сказать, что наше государство самым наилучшим образом защищено от внешнего врага.

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