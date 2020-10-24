Сб, 24.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Руководители волости позировали в детсаду, куда родителям вход запрещен

Вызвавший недовольство родителей снимок. Помощник волостного старейшины Эвелин Данилов, волостной старейшина Юри Конрад, советник по образованию Мария Лаанемяэ и директор "Jõhvi Lasteaiad" Райли Окс позируют вместе с детсадовской группой. Лица детей и учителей группы закрыты "Северным побережьем".

ФОТО: Kuvatõmmis / Facebook

Если для родителей вход в йыхвиские детсады запрещен с самой весны для предотвращения распространения коронавируса, то руководители волости посчитали нужным отправиться туда, чтобы попозировать вместе с детьми и поделиться снимками в социальных сетях. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В эту среду в социальных медиа появились фотографии, на которых йыхвиский волостной старейшина Юри Конрад, помощник волостного старейшины Эвелин Данилов, советник по образованию Мария Лаанемяэ и директор "Jõhvi Lasteaiad" Райли Окс позируют с детьми и учителями одной из групп детсада "Pillerkaar". Подписи к снимкам сообщали, что сегодня замечательный день, ведь детсад "Pillerkaar" отмечает день рождения. 

Использование детей в политических целях 

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