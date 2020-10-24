Руководители волости позировали в детсаду, куда родителям вход запрещен

В эту среду в социальных медиа появились фотографии, на которых йыхвиский волостной старейшина Юри Конрад, помощник волостного старейшины Эвелин Данилов, советник по образованию Мария Лаанемяэ и директор "Jõhvi Lasteaiad" Райли Окс позируют с детьми и учителями одной из групп детсада "Pillerkaar". Подписи к снимкам сообщали, что сегодня замечательный день, ведь детсад "Pillerkaar" отмечает день рождения.