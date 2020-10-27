Нарва купит автомастерскую, чтобы ее снести ради будущей госгимназии

Власти Нарвы готовятся заплатить из денег налогоплательщиков пятизначную сумму за частную автомастерскую, чтобы ее снести и она не мешала бы школьникам и гимназистам.
Нарвская горуправа предлагает депутатам горсобрания найти в бюджете 57500 евро, чтобы выкупить у ТОО "Nakro" участок недвижимости площадью 345 квадратных метров по ул. Александра Пушкина, 33а. На участке располагаются гаражные боксы и оборудована коммерческая автомастерская.
Проблема в том, что автомастерская, в которой имеют дело с кузовной химией и красками, тесно соседствует с территорией, отведенной под строительство к 2023 году одной из двух нарвских госгимназий. Кроме того, сетевые подключения и подъездные пути автомастерской привязаны к школьной территории. Даже безопасный снос школьного здания для последующего строительства госгимназии представляется затруднительным из-за тесного соседства с гаражами.
Данная проблема безуспешно решалась с 2016 года. Нынче Нарвская горуправа направила в горсобрание проект решения, с принятием которого местное самоуправление выкупит недвижимость, от которой зависит архитектурное решение будущей госгимназии.
Торговались четыре года
Решению мешала недоговоренность о цене выкупа. В 2016 году экспертная оценка от АО "Arco Real Estate" называла рыночную стоимость недвижимости с гаражом-автомастерской - 27000 евро, а в том же году оценка от ТОО "Domus Kinnisvara" - 88000 евро.
Само "Nakro" на правах собственника называло цену аж 150000 евро, или предлагало обменять свой участок на три городских по улице Даумана. Оба предложения власти признали неприемлемыми.
В 2020 году, когда план строительства госгимназий стал более реальным, власти Нарвы снова обратились к "Nakro" с предложением найти решение. Предприниматель в августе предложил купить у него недвижимость за 57500 евро, что в 2,6 раза ниже первоначальной цены. В городском руководстве это сочли разумным.
В ходе переговоров с Министерством образования и науки, которое готовится к строительству госгимназий, достигли договоренности, что если город приобретет недвижимость и передаст ее государству, то министерство за свой счет снесет там гаражи и построит спортплощадку. Это логично, ведь соседом автомастерской с другой стороны является стадион "Калев-Фама".
Окончательное решение о выкупе недвижимости по ул. Александра Пушкина, 33а Нарвское горсобрание сможет принять на заседании 29 октября. Горуправа предлагает изыскать 57500 евро уже в бюджете текущего года.
Такое решение можно было принять еще месяц назад, но мэр Нарвы Алексей Евграфов в последний момент отозвал проект, так как появились новости из суда, в котором рассматривается спор города и ТОО "Nakro" относительно участка и затрагивающей его детальной планировки. Спустя месяц проект снова направился в горсобрание практически в том же виде.
Собственник вошел в положение
Нарвский бизнесмен, владелец и директор кожзавода ТОО "Nakro" Александр Брокк в комментарии "Северному побережью" признал, что конечная цена его не устраивает, но он сам ее предложил и готов с ней смириться. Собеседник пояснил, что решил прекратить этот спор, дошедший уже до суда, чтобы не затягивалось планирование госгимназии: "Если бы эта ситуация развивалась дальше так же, то это закончилось бы тем, что школу мы не построим вовремя".
- Юридическая машина обжалований уже закрутилась, - рассказывает Брокк. - Спор идет и по детальной планировке, и по сути проблемы о том, что гаражи остаются на месте рядом с гимназией, дорогу к ним надо будет построить, сервитуты надо будет установить, все это дополнительные затраты и очень сложно. С учетом этого я подумал: с одной стороны, я помогаю городу и вкладываю деньги во всякие памятники, а здесь вел бы себя как-то наоборот. Поэтому решил закрыть эту тему и предложил городу компромисс, потому что строительство гимназии важнее.
Брокк пообещал, что если власти города примут решение о выкупе его недвижимости, то судебные процессы будут прекращены.
Для автомастерской перспектива туманна
Собственником недвижимости пока не принято решение - куда переедет автомастерская. Брокк сказал, что ее работа продолжится на нынешнем месте насколько возможно долго вплоть до сноса.
Хозяином автомастерской ТОО "City Car Service" является племянник и тезка владельца гаражей. Александр Брокк-младший начал этот свой бизнес восемь лет назад, и сегодня он сказал "Северному побережью", что пока не видит вариантов, куда могла бы переехать его автомастерская: "Это проблема".
- Поиск новых мест я веду все время, пока идут разговоры о выкупе недвижимости и строительстве госгимназии, но подходящих помещений, удовлетворяющих нашим потребностям, в Нарве практически нет или их мало. Не секрет же, что в городе практически ничего не строится для малого и среднего бизнеса. Если места и есть, то они на периферии, и все равно нужны огромные вложения в ремонт, подготовку и так далее, - бизнесмен видит туманной перспективу своего дела.
В 2018 году работа автомастерской "City Car Service" уже пострадала: городские работники тогда перекрыли подачу электричества и воды в соседние гаражи из школьного здания, законсервированного для будущего сноса.