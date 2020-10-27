Нарва купит автомастерскую, чтобы ее снести ради будущей госгимназии

Нарвская горуправа предлагает депутатам горсобрания найти в бюджете 57500 евро, чтобы выкупить у ТОО "Nakro" участок недвижимости площадью 345 квадратных метров по ул. Александра Пушкина, 33а. На участке располагаются гаражные боксы и оборудована коммерческая автомастерская.

Проблема в том, что автомастерская, в которой имеют дело с кузовной химией и красками, тесно соседствует с территорией, отведенной под строительство к 2023 году одной из двух нарвских госгимназий. Кроме того, сетевые подключения и подъездные пути автомастерской привязаны к школьной территории. Даже безопасный снос школьного здания для последующего строительства госгимназии представляется затруднительным из-за тесного соседства с гаражами.

Данная проблема безуспешно решалась с 2016 года. Нынче Нарвская горуправа направила в горсобрание проект решения, с принятием которого местное самоуправление выкупит недвижимость, от которой зависит архитектурное решение будущей госгимназии.

Торговались четыре года

Решению мешала недоговоренность о цене выкупа. В 2016 году экспертная оценка от АО "Arco Real Estate" называла рыночную стоимость недвижимости с гаражом-автомастерской - 27000 евро, а в том же году оценка от ТОО "Domus Kinnisvara" - 88000 евро.

Само "Nakro" на правах собственника называло цену аж 150000 евро, или предлагало обменять свой участок на три городских по улице Даумана. Оба предложения власти признали неприемлемыми.

В 2020 году, когда план строительства госгимназий стал более реальным, власти Нарвы снова обратились к "Nakro" с предложением найти решение. Предприниматель в августе предложил купить у него недвижимость за 57500 евро, что в 2,6 раза ниже первоначальной цены. В городском руководстве это сочли разумным.

В ходе переговоров с Министерством образования и науки, которое готовится к строительству госгимназий, достигли договоренности, что если город приобретет недвижимость и передаст ее государству, то министерство за свой счет снесет там гаражи и построит спортплощадку. Это логично, ведь соседом автомастерской с другой стороны является стадион "Калев-Фама".

Окончательное решение о выкупе недвижимости по ул. Александра Пушкина, 33а Нарвское горсобрание сможет принять на заседании 29 октября. Горуправа предлагает изыскать 57500 евро уже в бюджете текущего года.

Такое решение можно было принять еще месяц назад, но мэр Нарвы Алексей Евграфов в последний момент отозвал проект, так как появились новости из суда, в котором рассматривается спор города и ТОО "Nakro" относительно участка и затрагивающей его детальной планировки. Спустя месяц проект снова направился в горсобрание практически в том же виде.

Собственник вошел в положение