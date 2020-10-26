Новый пестрый логотип Силламяэ отражает силуэт города

Созданный в дизайнерском бюро ТОО "Kodulehe Tegemine" логотип представляет собой непрерывную линию, образующую силуэт города на фоне солнечного диска. На нем изображены ратуша, центр культуры, беседка в конце бульвара Мере, корабли и яхты в порту, а также зеленые зоны.

Две параллельные линии, на которые опираются строения, символизируют морской берег. Используемые в логотипе цвета соответствуют природным особенностям курортной среды. Зеленый выражает дружелюбие к окружающей среде и чистоту, синий - море, желтый - солнце, красный - обновление и яркость эмоций.