Пн, 26.10.2020
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Новый пестрый логотип Силламяэ отражает силуэт города

ФОТО: Силламяэское горуправление

Город Силламяэ вводит в обращение новый логотип, инспирированный городской архитектурой. 

Созданный в дизайнерском бюро ТОО "Kodulehe Tegemine" логотип представляет собой непрерывную линию, образующую силуэт города на фоне солнечного диска. На нем изображены ратуша, центр культуры, беседка в конце бульвара Мере, корабли и яхты в порту, а также зеленые зоны.

Две параллельные линии, на которые опираются строения, символизируют морской берег. Используемые в логотипе цвета соответствуют природным особенностям курортной среды. Зеленый выражает дружелюбие к окружающей среде и чистоту, синий - море, желтый - солнце, красный - обновление и яркость эмоций.

Логотип будут использовать на сувенирах, в рекламных материалах, в вебе и прочих визуальных решениях, связанных с городом Силламяэ.

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