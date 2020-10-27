Квартирные товарищества скоро вновь могут просить поддержку

В бюджете Кохтла-Ярве на текущий год предусмотрено 100 тысяч евро на поддержку обучения, аудита электроустановок, дымоходов и газовых установок; на техническое обслуживание электроустановок, систем отопления и вентиляции; на поддержку ландшафтного дизайна и установку систем безопасности; на техническое обслуживание дворов и на ремонт фасадов и крыш.

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Дениса Вершинина, около половины запланированной суммы для поддержки КТ уже использовано в течение первых двух этапов в апреле и июне. По условиям, деньги распределяются в порядке очереди - кто быстрее подал заявку, тот и получил, вне зависимости от сумм и категории работ. Однако место в начале очереди еще не означает, что заявитель получит деньги - специалисты горуправления проверят документы и акцептируют выполненные работы.