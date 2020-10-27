Квартирные товарищества скоро вновь могут просить поддержку

С 5 по 10 ноября Кохтла-Ярвеское горуправление принимает ходатайства на финансовую поддержку квартирных товариществ: заявки можно подать электронно или в бумажном варианте.
В бюджете Кохтла-Ярве на текущий год предусмотрено 100 тысяч евро на поддержку обучения, аудита электроустановок, дымоходов и газовых установок; на техническое обслуживание электроустановок, систем отопления и вентиляции; на поддержку ландшафтного дизайна и установку систем безопасности; на техническое обслуживание дворов и на ремонт фасадов и крыш.