Силламяэская шайка наркодилеров отправлена в тюрьму

В рамках начатого осенью прошлого года уголовного делопроизводства установлено, что глава группировки, 23-летний мужчина, передавал в больших количествах наркотики двум мужчинам 27 лет, одному 34-летнему и одному 33-летнему мужчине, которые, в свою очередь, распространяли их среди разных людей. Наряду с этим глава шайки выращивал у себя дома коноплю. Установлено также, что один из мужчин распространял наркотики и среди несовершеннолетних. Выявилось и то, что глава банды неоднократно угрожал и применял физическую силу по отношению к разным людям.