Вт, 27.10.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Силламяэская шайка наркодилеров отправлена в тюрьму

Суд приговорил большинство членов силламяэской преступной наркогруппы к тюремному заключению. Фото из зала судебных заседаний носит иллюстративный характер.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Пятеро человек, занимавшиеся продажей наркотиков в Силламяэ, осуждены на длительные тюремные сроки за незаконное обращение с большим количеством наркотиков. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В рамках начатого осенью прошлого года уголовного делопроизводства установлено, что глава группировки, 23-летний мужчина, передавал в больших количествах наркотики двум мужчинам 27 лет, одному 34-летнему и одному 33-летнему мужчине, которые, в свою очередь, распространяли их среди разных людей. Наряду с этим глава шайки выращивал у себя дома коноплю. Установлено также, что один из мужчин распространял наркотики и среди несовершеннолетних. Выявилось и то, что глава банды неоднократно угрожал и применял физическую силу по отношению к разным людям. 

Полиция ждет сообщений 

Полиция просит всех, у кого есть подозрение относительно распространения наркотиков, сообщить об этом в полицию либо на электронный адрес: ida.narkovihje@politsei, либо по телефону 337 2345. 

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