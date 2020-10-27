В Иллука подведена черта сезону мотокросса

На первом круге выяснилось, что электроника не в состоянии различать мотоциклы, и в конце второго круга все участники состязаний вновь были вынуждены вернуться на старт. "Где-то лет двадцать назад имел место подобный случай, но больше ничего такого я не припомню", - сказал Арго Кеэрме из Йыхвиского мотоклуба. И, как всегда в жизни, те, у кого не получился первый старт, смогли исправиться, а вот для гонщиков с нежной физикой дополнительный круг стал настоящим испытанием.

Лучший из местных гонщиков Рихо Кеэрме в классе "эндуро" занял второе место. Он известен тем, что большую часть состязаний на всех заездах он движется секунда в секунду, а на втором часу добавляет скорость. "Поскольку на трассе все классы были представлены одновременно, то для гонщиков одного класса самым важным было оставить за своей спиной гонщиков другого класса. Конечно, песчаная трасса Иллука была в плохом состоянии, так как мотоциклы для класса "эндуро" - обычные, дорожные и специальные покрышки использовать не могут, но на удивление представители многих других классов двигались, что называется, колесо в колесо".

В конце случилось падение, было потеряно несколько секунд, но спорт есть спорт. "Мотоцикл вел себя идеально, поскольку Иллука - это единственное место, куда почти в любое время можно приехать и настроить свою машину. Так я ощутил преимущество своей трассы", - добавил Рихо Кеэрме.