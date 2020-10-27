Калев Каллеметс: Время заканчивается

Идеальная атомная станция останется на бумаге, а ту, которая немного уступает идеалу, мы должны построить, поскольку время, чтобы повернуть вспять климатические изменения и предотвратить дефицит энергии, просто подходит к концу.
В начале августа случилось в Кунда вскользь обменяться мыслями об атомной электростанции с тамошним деятельным предпринимателем. На вопрос, какую станцию он согласился бы иметь в своем краю, если возникнет такая необходимость, он ответил ясно и без промедлений: "Стройте такую, которая будет работать!".
Создатель первых атомных подводных лодок адмирал Хайман Риковер был одновременно и "крестным отцом" атомных электростанций, и он четко различал "бумажные" реакторы от реальных. Он говорил, что "бумажные" реакторы построить легко и они решают все проблемы. Реальные же реакторы - дело сложное, требующее инженерной проработки даже мельчайших деталей, да и строительство превышает бюджет. Этот взгляд в какой-то степени циничен, но в нем есть здоровое зерно и для Эстонии. Мы не можем себе позволить неработающую электростанцию или ту, которой не существует. Мы не можем позволить себе создание первого своего типа собственного реактора.
В ядерной энергетике, как и во всякой другой энергетике или отрасли промышленности, ученые делают новые открытия, с помощью которых инженеры пытаются создать более совершенные технологии, потому-то этот сектор постоянно и развивается. Для сравнения: если двадцать лет назад дизайн летательных аппаратов и автомашин отрабатывался в ветровых тоннелях, то теперь, например, "Space-X" и "Tesla" проверяют это с помощью компьютерных симуляторов. Точно такие же сверхмощные компьютеры-симуляторы используются и для разработки рабочих параметров новых реакторов и параметров безопасности.
Основные преимущества перед другими источниками энергии остаются теми же: ядерная энергетика так же безопасна, как и т.н. возобновляемая, при этом она чище и экономнее в части использования ресурсов, обладает такой же устойчивостью и не зависит от погодных условий, как энергетика на твердом топливе или гидроэлектростанциях.
Ощутимый дефицит электричества возникнет в Северной Европе уже в течение четырех лет, если Германия закроет свои атомные электростанции, а цена на СО2 вынудит закрыть станции, работающие на угле. До Эстонии этот дефицит дойдет, очевидно, на год позже.
Доселе ядерную энергию производили лишь крупные державы, но развитие небольших модульных ректоров создало возможности и для малых стран. И работающие реакторы можно сделать меньше, проще, безопаснее и дешевле. Это направление вызывает наибольшее доверие. Подходящие для условий Эстонии и потенциально конкурентоспособные на здешнем рынке реакторы в мире преимущественно еще в стадии развития, но уже находящиеся в процессе получения разрешения и обеспеченные господдержкой США начнут строиться в предварительно выбранных местах уже в период до 2025 года.
Вместо бесконечных разговоров о планах на далекое будущее следует однажды сделать выбор относительно ядерных технологий для Эстонии. В мире в развитии около 50 различных новых типов ядерных реакторов, и из них мы в содружестве с инженерным предприятием "Tractebel" из Бельгии выбрали четыре находящихся уже в производстве получения разрешения в США или Канаде и потенциально наиболее пригодных для условий Эстонии.
"Fermi Energia" следит за этими разработками и подтверждает вместе с эстонскими и международными научно-исследовательскими учреждениями представленные доказательства как по безопасности, экономической окупаемости, продолжительности строительства, так и по другим важным критериям.
Конечно же, технологии будущего более интересные, чем нынешние проверенные и доработанные реакторы. Но мы в "Fermi Energia" должны, планируя атомную электростанцию будущего, быть смотрящими вперед визионерами и одновременно скептиками, твердо стоящими на ногах. Мы не сможем сделать выбор раньше, пока один из этих четырех не докажет свою эффективность, однако и ждать бесконечно мы тоже не можем. Чтобы действительно добиться производства энергии без вредных выбросов в атмосферу при любой погоде, нам рано или поздно, но придется приступить к планированию производства, где нам придется опираться на данные, вызывающие доверие, и на технологии, проверенные производственным опытом.
Время, чтобы повернуть вспять климатические изменения, закончилось. По оценке различных ученых, занимающихся исследованием климата, при нынешних темпах углеродных квот всего за десять лет выбросы СО2 в мире составят 400 гигатонн. Таким объемом выброса углекислого газа в атмосферу мы превысим красную черту Парижского соглашения о климате, и планета "потеплеет" более чем на 1,5 градуса по сравнению со временем до промышленной революции и за 80 лет уровень воды в море поднимется почти на метр. Санатории Нарва-Йыэсуу, пристань в Тойла и центр "Tulevee" останутся не у дел.
Но если мы ничего не предпримем, продолжим прежний курс и будут растоплены оба полюса и лед Гренландии, то за пару столетий уровень воды в море поднимется на 60 метров. Выбросы газа должен уменьшить не только энергетический сектор, но и промышленность, жилищное хозяйство, транспорт. В Европе самое низкое содержание углекислого газа в атмосфере у тех, кто использует атомную энергию, - во Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии и Словении. Если Эстония получит подходящую ей атомную станцию через десять или, по недавней оценке Министерства окружающей среды, не позже чем через 15 лет, то ощутимый дефицит электроэнергии на всем севере Европы наступит уже в течение четырех лет, если Германия закроет свои атомные станции и цена на СО2 прекратит работу станций, использующих каменный уголь. До Эстонии этот дефицит дойдет, очевидно, годом позже, когда мы вместо синхронизации с Россией и Беларусью подключимся к электросистеме континентальной Европы, то есть когда закончится импорт электроэнергии с востока.
Таким образом, еще до начала строительства атомной станции ситуация станет еще заметно сложнее, и это будет несколько лет способствовать производству сланцевого масла. Однако предсказывать производство электроэнергии и масел из сланца более 15 лет было бы чрезмерно оптимистичным. За это время Эстонии следует принять разумные, бережные по отношению к природе решения, поддерживающие выполнение климатических целей, которые войдут в реальную жизнь, а не останутся навечно на бумаге. Мы же со своей стороны представим государству предложения относительно тех технологий, которые действительно работают.