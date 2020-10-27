Калев Каллеметс: Время заканчивается

"Fermi Energia" следит за этими разработками и подтверждает вместе с эстонскими и международными научно-исследовательскими учреждениями представленные доказательства как по безопасности, экономической окупаемости, продолжительности строительства, так и по другим важным критериям.

Конечно же, технологии будущего более интересные, чем нынешние проверенные и доработанные реакторы. Но мы в "Fermi Energia" должны, планируя атомную электростанцию будущего, быть смотрящими вперед визионерами и одновременно скептиками, твердо стоящими на ногах. Мы не сможем сделать выбор раньше, пока один из этих четырех не докажет свою эффективность, однако и ждать бесконечно мы тоже не можем. Чтобы действительно добиться производства энергии без вредных выбросов в атмосферу при любой погоде, нам рано или поздно, но придется приступить к планированию производства, где нам придется опираться на данные, вызывающие доверие, и на технологии, проверенные производственным опытом.

Время, чтобы повернуть вспять климатические изменения, закончилось. По оценке различных ученых, занимающихся исследованием климата, при нынешних темпах углеродных квот всего за десять лет выбросы СО2 в мире составят 400 гигатонн. Таким объемом выброса углекислого газа в атмосферу мы превысим красную черту Парижского соглашения о климате, и планета "потеплеет" более чем на 1,5 градуса по сравнению со временем до промышленной революции и за 80 лет уровень воды в море поднимется почти на метр. Санатории Нарва-Йыэсуу, пристань в Тойла и центр "Tulevee" останутся не у дел.

Но если мы ничего не предпримем, продолжим прежний курс и будут растоплены оба полюса и лед Гренландии, то за пару столетий уровень воды в море поднимется на 60 метров. Выбросы газа должен уменьшить не только энергетический сектор, но и промышленность, жилищное хозяйство, транспорт. В Европе самое низкое содержание углекислого газа в атмосфере у тех, кто использует атомную энергию, - во Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии и Словении. Если Эстония получит подходящую ей атомную станцию через десять или, по недавней оценке Министерства окружающей среды, не позже чем через 15 лет, то ощутимый дефицит электроэнергии на всем севере Европы наступит уже в течение четырех лет, если Германия закроет свои атомные станции и цена на СО2 прекратит работу станций, использующих каменный уголь. До Эстонии этот дефицит дойдет, очевидно, годом позже, когда мы вместо синхронизации с Россией и Беларусью подключимся к электросистеме континентальной Европы, то есть когда закончится импорт электроэнергии с востока.