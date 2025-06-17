Мерилин Пийпуу: Что изменит библиотечная реформа?

В Эстонии насчитывается почти 900 библиотек, что делает библиотеки самой обширной сетью государственной услуги. Ни одно другое учреждение не делает государство и культуру настолько близкими к жителям Эстонии. В 2024 году услугами библиотеки воспользовались 701000 читателей, которые взяли за год почти 12 миллионов книг. Это хорошее напоминание о том, насколько важны на самом деле библиотеки и каков их охват.

Хорошая библиотека - это больше, чем просто место, где можно взять книги. Это вдохновляющая среда и общественный центр, который приглашает людей проводить время за чтением, удаленной работой, обучением, музыкой, шитьем и многими другими делами. В Эстонии уже есть очень вдохновляющие библиотеки. Суть библиотеки заключается в том, чтобы быть открытой для всех, без взимания платы - пользование библиотекой должно быть удобным, привлекательным и простым.

Лучшие библиотеки в мире сегодня - это прекрасные общественные и бесплатные пространства, где, помимо чтения книг, можно заниматься альпинизмом, развивать свои кулинарные навыки, вести телепередачи или арендовать камеры и пользоваться студией виртуальной реальности. Помимо выдачи книг, библиотека предлагает множество других возможностей оставаться привлекательной и своей для общества и будущих поколений.

Библиотечная сеть Эстонии состоит из публичных, школьных, научных и специализированных библиотек, а также Национальной библиотеки Эстонии. Наибольшее количество публичных библиотек - в общей сложности 480 по состоянию на 2024 год - находятся в ведении местных самоуправлений.