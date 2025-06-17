Мерилин Пийпуу: Что изменит библиотечная реформа?

Библиотека 21-го века - это общественный центр и место, где каждому найдется занятие. Чтобы у государства были силы поддерживать библиотеки в их развитии, Министерство культуры проводит реформу публичных библиотек.
В Эстонии насчитывается почти 900 библиотек, что делает библиотеки самой обширной сетью государственной услуги. Ни одно другое учреждение не делает государство и культуру настолько близкими к жителям Эстонии. В 2024 году услугами библиотеки воспользовались 701000 читателей, которые взяли за год почти 12 миллионов книг. Это хорошее напоминание о том, насколько важны на самом деле библиотеки и каков их охват.
Хорошая библиотека - это больше, чем просто место, где можно взять книги. Это вдохновляющая среда и общественный центр, который приглашает людей проводить время за чтением, удаленной работой, обучением, музыкой, шитьем и многими другими делами. В Эстонии уже есть очень вдохновляющие библиотеки. Суть библиотеки заключается в том, чтобы быть открытой для всех, без взимания платы - пользование библиотекой должно быть удобным, привлекательным и простым.
Лучшие библиотеки в мире сегодня - это прекрасные общественные и бесплатные пространства, где, помимо чтения книг, можно заниматься альпинизмом, развивать свои кулинарные навыки, вести телепередачи или арендовать камеры и пользоваться студией виртуальной реальности. Помимо выдачи книг, библиотека предлагает множество других возможностей оставаться привлекательной и своей для общества и будущих поколений.
Библиотечная сеть Эстонии состоит из публичных, школьных, научных и специализированных библиотек, а также Национальной библиотеки Эстонии. Наибольшее количество публичных библиотек - в общей сложности 480 по состоянию на 2024 год - находятся в ведении местных самоуправлений.
Однако государство играет ключевую роль в формировании целостной сети отдельных местных библиотек. Для этого государство должно иметь возможность направлять и поддерживать развитие как отдельных библиотек, так и всей сети в современном ключе. Целью реформы публичных библиотек является помощь всем публичным библиотекам Эстонии в удовлетворении ожиданий и потребностей как местных сообществ, так и управляющих ими самоуправлений.
С 2023 года все жители Эстонии могут пользоваться услугой выдачи электронных изданий MIRKO, где они могут заказывать книги на дом или брать как аудио-, так и электронные издания.
В 2023 году государство впервые открыло тур подачи заявок на библиотечный акселератор для поддержки библиотечных инноваций, выделяя почти миллион евро в год совместно с местными самоуправлениями. Средствами тура поддерживают инновационные решения: реновацию и меблировку, приобретение и установку технологий, а также профессиональную подготовку библиотечного персонала.
Благодаря акселератору местные власти взялись за серьезные изменения в помещениях библиотек, создание новых услуг и приобретение нового информационно-технологического оборудования. Уже третий год подряд поддерживается широкий спектр инициатив. Например, в Ида-Вирумаа Йыхвиская центральная библиотека получила от акселератора поддержку для внедрения системы самообслуживания на основе технологии радиочастотной идентификации.
Цель реформы - сделать организацию публичных библиотек более гибкой, ориентированной на сообщество и развитие, а также модернизировать библиотечную сеть и задачи в соответствии с потребностями пользователей.
"Хорошая библиотека - это больше, чем просто место, где можно взять книги".Мерилин Пийпуу, вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурных ценностей
Изменения планируются в несколько этапов. Одним из наиболее важных нововведений является реорганизация возложенных на библиотеки задач уездной координации. В настоящее время, согласно Закону о публичных библиотеках, в каждом уезде должна быть уездная библиотека, которая является центром комплектации, обучения и консультирования для других библиотек уезда - это библиотека местного самоуправления, на которую государство возложило дополнительные задачи.
Желанием государства является создание центрального подразделения по развитию, основным направлением которого было бы всестороннее развитие библиотечной сети - предоставление библиотекам централизованно организованных услуг от комплектования фондов до организации учебных курсов, а также необходимых вспомогательных услуг. После внесения поправок в закон задачи отдела развития перейдут к Национальной библиотеке Эстонии. Для обеспечения более плавного перехода уездные библиотеки продолжат комплектовать фонды, а также создавать и поддерживать базы данных, необходимые для деятельности публичных библиотек, до конца 2026 года.
Реорганизация государственных задач не означает, что библиотеки прекратят свою работу. Дополнительные задачи, возложенные государством на 15 уездов, будут сосредоточены в Национальной библиотеке Эстонии, но публичная библиотека продолжит функционировать как учреждение местного самоуправления.
Если до сих пор публичные библиотеки рассматривались скорее как учреждения культуры или наследия, то приведенное в законе новое описание формулирует основные цели и задачи публичной библиотеки как учреждения культуры и образования.
Для сегодняшних читателей их местонахождение не должно играть большой роли. Неважно, находятся ли они в центре Таллинна, в Вастселийна или вообще за границей, - читатели должны иметь возможность пользоваться библиотечным обслуживанием одинакового качества везде. На помощь придет прежде всего так называемая всемирная сеть: важной частью реформы является обеспечение всех библиотек Эстонии единой республиканской библиотечной базой данных с 2027 года.
Единая библиотечная система обеспечит доступ ко всем физическим выдачам и другим услугам библиотек, а также к электронному книжному фонду, который будет доступен читателям библиотек Эстонии независимо от местонахождения. Библиотеки же получат надежный и безопасный рабочий инструмент.
Министерство культуры планирует еще до осени представить обновленный Закон о публичных библиотеках на согласование правительству, а затем на рассмотрение Рийгикогу.
Наши библиотеки - это совершенно уникальное общественное пространство, которое помогает улучшить повседневную жизнь и объединить людей. Будем надеяться, что в результате этой длительной работы та половина жителей Эстонии, которые давно или до сих пор не были в библиотеках, также станут посещать библиотеки чаще.