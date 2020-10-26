Йыхвиское волостное собрание без председателя, но с двумя его заместителями

За него проголосовали 12 депутатов, что означает: голос ему дал и кто-то из оппозиции. Алексей Наумкин в начале того заседания заявил, что выходит из фракции "Jõhvi - Meie Kodu". Наумкин был заместителем председателя волостного собрания до весны текущего года, прежде чем Осипенко отстранили от власти.

Теперь в Йыхвиском волостном собрании два заместителя председателя - наряду с Алексеем Наумкиным также Тамара Пылевина.

В то же время председатель собрания не избран, поскольку это место коалиция "забронировала" для депутата Рийгикогу, центриста Мартина Репинского, который намеревается в ноябре вернуться в волостное собрание и выразил желание занять это место.