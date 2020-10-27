Полученные взаймы от государства 37 миллионов позволят сланцевому производству в Кивиыли выжить

По словам исполнительного руководителя "Alexela Group" Андреаса Лаане, больше всего радует знание того, что, сохранив рабочие места, удастся поддержать благополучие множества семей в Ида-Вирумаа. Во время весеннего кризиса "Kiviõli Keemiatööstus" сократил 58 человек. "Для руководителя решения о сокращении были тоже болезненными. Однако благодаря помощи государства мы с "Kiviõli Keemiatööstus" все же сможем смотреть в будущее и поддержать таким образом житье-бытье в Люганузеской волости".

Андреас Лаане добавил, что "Alexela" ежегодно платит государству в виде налогов более 100 миллионов евро, из которых на "Kiviõli Keemiatööstus" приходится около десяти миллионов. По его оценке, заем в размере 37 миллионов евро - это разумная для государства сумма, ведь налоговые поступления у государства сохраняются, а долг возвращен ему будет самое большее через пять лет.

Руководитель "KredEx" Иво Кулдмяэ отметил, что важно поддерживать предприятия по всей Эстонии, а также помогать им как преодолевать обусловленные коронакризисом трудности, так и делать новые инвестиции. "Ключ к победе над кризисами всегда кроется в сотрудничестве, поэтому предприниматели, банки и государство должны сообща работать во имя преодоления трудностей и реализации новых возможностей. Выданный фирме "Alexela" заем позволит сохранить более 500 рабочих мест в Ида-Вирумаа, что составляет почти треть всего числа работников концерна", - добавил он.

Управляющее входящим в "Alexela Group" предприятием "Kiviõli Keemiatööstus" АО "Alexela Varahaldus" и представляющий эстонское государство "KredEx" заключили займовый договор на сумму 37 миллионов евро. Срок возвращения займа - пять лет, интресс составляет два процента. Займовый лимит выдадут несколькими частями, первая выплата состоится уже на этой неделе.