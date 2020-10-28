Умер Валдек Мурд - бывший руководитель Силламяэ и лидер спортивной жизни Ида-Вирумаа

Валдек Мурд, родившийся 13 ноября 1942 года в Иллукаской волости, многие годы был профсоюзным деятелем энергетиков. В 1992-1996 годах он был вице-мэром, когда городское управление Кохтла-Ярве возглавлял Айн Калмару.

В 1997 году он стал вице-мэром города Силламяэ, а в 1999 году выступал в роли мэра города после смерти Яака Тамме.

В 1999-2005 годах он был председателем городского собрания Силламяэ. На проходивших как в 1999 году, так и в 2002 году местных выборах в Силламяэ он набрал больше всех голосов избирателей.

Осенью 2005 года, когда Валдек Мурд сам решил устраниться от руководства самоуправлением и не принимать участие в выборах, он в интервью "СП" сказал, что достижение согласия между сторонами в местном самоуправлении - это деятельность, требующая больших нервов. "Но иную глупость действительно удавалось не допустить благодаря компромиссу. Принцип довольно простой: обычно истина где-то посередине между противостоящими сторонами, и поэтому нужно прийти к единому пониманию, где она находится и сколько шагов каждая из сторон должна сделать в ее направлении. Никаких универсальных формул тут нет. Следует внимательно выслушать обе стороны, изучить, так ли велика проблема, какой она кажется на первый взгляд, и что случится, если компромисс не будет достигнут, кому от этого будет лучше", - рассказывал он об искусстве достижения компромиссов.

В 1996-2012 годах Валдек Мурд был председателем союза спорта Ида-Вирумаа. Он также входил в состав правления республиканского общества "Калев" и в состав представителей Олимпийского комитета Эстонии, руководил группой экспертов Ида-Вирумаа в фонде "Капитал культуры".

Валдек Мурд был почетным членом спортивного общества "Калев", обладателем самых почетных наград за развитие спортивной жизни. В 2008 году он был удостоен титула "Жемчужина культуры Ида-Вирумаа" и в том же году награжден премией "Миссионер Ида-Вирумаа". Он награжден и почетным знаком Ида-Вирумаа "За заслуги".