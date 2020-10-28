EKRE хочет оставить национальное вещание без денег на строительство нового теледома

EKRE хочет оставить национальное вещание без 22 миллионов евро, предусмотренных на строительство нового теледома, о котором коалиция договорилась в августе прошлого года.
Зампредседателя EKRE и министр внутренних дел Март Хельме сказал во вторник вечером в Йыхви, что партия внесла предложение не выделять эти деньги ERR. Поводом для этого он назвал пропагандистскую деятельность национального вещания.
Он назвал работников ERR "так называемыми журналистами-пропагандистами", убежденными, будто они неприкосновенны. "Но они не являются неприкосновенными. Мы сделали предложение просто забрать у них эти деньги. У нас госбюджет дефицитный... Они хотят получить 22 миллиона евро на строительство нового дома. Мы не дадим эти деньги. Мы их не дадим", - сказал он во вторник вечером в Йыхви на организованной EKRE встрече "Диалог с народом", в которой участвовал также министр сельской жизни Арво Аллер.
В ответ из зала раздался голос: "Вы уже раз обещали это!".
Хельме отметил, что в тот раз они не достигли соглашения с коалиционными партнерами, но теперь ситуация новая. "Теперь мы снова хотим выйти с таким предложением. Это как с варкой лягушки: сразу нельзя, но постепенно повышая температуру можно", - сообщил он.
Правительственный кабинет договорился в августе прошлого года, что в ближайшие годы 22 миллиона евро выделят ERR на строительство нового соответствующего сегодняшним требованиям телекомплекса на пустой площадке между нынешними домом новостей и радиодомом.
- Скачок в развитии национального вещания неизбежен. Мы конкурируем главным образом с англоязычными СМИ всего мира, и поэтому телецентр высокого уровня и высокое качество выпускаемых им передач являются сильным аргументом, который поможет удержать молодежь в эстоноязычном медийном пространстве. ERR - один из двигателей развития эстонских языка и культуры, ведь национальное вещание играет ведущую роль в увековечивании, реставрации и дигитализации наших культурных достижений. Создание современных условий непосредственно посодействует достижению этих целей, - сказал тогда министр культуры Тынис Лукас.
Министерство культуры израсходовало на инициирование проектирования телекомплекса 1,5 миллиона евро.
Победителем архитектурного конкурса теледома стало архитектурное бюро "Kadarik Tüür Arhitektid" со своим эскизом "Roheline lina". Строительство нового телекомплекса планируется финансировать в 2020-2023 годах.