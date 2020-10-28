EKRE хочет оставить национальное вещание без денег на строительство нового теледома

Зампредседателя EKRE и министр внутренних дел Март Хельме сказал во вторник вечером в Йыхви, что партия внесла предложение не выделять эти деньги ERR. Поводом для этого он назвал пропагандистскую деятельность национального вещания.

Он назвал работников ERR "так называемыми журналистами-пропагандистами", убежденными, будто они неприкосновенны. "Но они не являются неприкосновенными. Мы сделали предложение просто забрать у них эти деньги. У нас госбюджет дефицитный... Они хотят получить 22 миллиона евро на строительство нового дома. Мы не дадим эти деньги. Мы их не дадим", - сказал он во вторник вечером в Йыхви на организованной EKRE встрече "Диалог с народом", в которой участвовал также министр сельской жизни Арво Аллер.

В ответ из зала раздался голос: "Вы уже раз обещали это!".

Хельме отметил, что в тот раз они не достигли соглашения с коалиционными партнерами, но теперь ситуация новая. "Теперь мы снова хотим выйти с таким предложением. Это как с варкой лягушки: сразу нельзя, но постепенно повышая температуру можно", - сообщил он.

Правительственный кабинет договорился в августе прошлого года, что в ближайшие годы 22 миллиона евро выделят ERR на строительство нового соответствующего сегодняшним требованиям телекомплекса на пустой площадке между нынешними домом новостей и радиодомом.

- Скачок в развитии национального вещания неизбежен. Мы конкурируем главным образом с англоязычными СМИ всего мира, и поэтому телецентр высокого уровня и высокое качество выпускаемых им передач являются сильным аргументом, который поможет удержать молодежь в эстоноязычном медийном пространстве. ERR - один из двигателей развития эстонских языка и культуры, ведь национальное вещание играет ведущую роль в увековечивании, реставрации и дигитализации наших культурных достижений. Создание современных условий непосредственно посодействует достижению этих целей, - сказал тогда министр культуры Тынис Лукас.

Министерство культуры израсходовало на инициирование проектирования телекомплекса 1,5 миллиона евро.