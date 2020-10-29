Анвар Самост: Контроля больше, приватности и свободы - меньше

В последние недели одна за другой приходили новости о законопроектах или инициативах, для которых одним общим знаменателем является ограничение свобод, установление большего контроля над всей нашей жизнью.
Как вам кажется, план предоставить местным самоуправлениям возможность установки камер наблюдения за скоростью и половину собранных штрафами денег оставлять у себя способен улучшить безопасность дорожного движения? Или наоборот - установка десятков камер на улицах и дорогах, в местах, где наибольшая вероятность собрать максимальную сумму штрафов? Может случиться, что ни то, ни это, хотя есть опасность, что пройдет все же второй вариант.
Для того чтобы самоуправлениям были понятны их преимущества и смысл деятельности, в том же проекте предлагается почти удвоить размер "камерных" штрафов.
По существу мы имеем дело с очень циничной схемой подрыва доверия во взаимоотношениях человека и власти, которая уже доказала свое отрицательное воздействие в разных местах в мире, например, в США и Великобритании. Как ни странно, но чиновники МВД обосновывают законопроект именно положительным воздействием для Великобритании, несмотря на десятки примеров, когда движение в городах превращается в ад со множеством ловушек на скорость.
Или вы верите в то, что другой законопроект, согласно которому Министерство экономики и коммуникаций хочет запретить анонимные разговорные карты, как-то поможет повысить безопасность в Эстонии? Или это просто выводит на черный рынок еще одну посредническую услугу по выдаче разговорных карт через "танкистов"? Опять же часть приватности и свободы людей Эстонии уйдет без существенной пользы.
Если относительно установки камер слежения за скоростью чиновники приводят в пример Великобританию, то относительно отмены анонимных разговорных карт… Пакистан. Ясно, что несвободное, притесняющее своих граждан государство, приют исламских террористов - это для нас лучшее основание для сравнения, прямо-таки пример для подражания.
И еще один проект, инициатором которого выступают банки и цель которого - регистр, куда в ближайшем будущем надо бы свести все займы, лизинги и прочие финансовые обязательства всех людей. Вы готовы поверить в то, что это упростит общение клиентов с банками и защитит их от чрезмерных займов? Или вы считаете, что это снизит и без того слабую конкуренцию на банковском рынке Эстонии и поставит мелкого клиента в еще более неравное положение в сравнении с крупными и всемогущими банками? А что было бы, если бы осуществилось желание инициаторов увязать дополнительно и данные о доходах человека и количестве членов семейного хозяйства с кредитным регистром? Честно говоря, это удручающая перспектива, разрушающая конкуренцию рыночной экономики и связь между риском и доходами.
Подобно плану с камерами замера скорости при преподнесении идеи кредитного регистра общественности использовали циничную тактику, назвав ее добровольной. Никого не заставляют вносить свои данные в регистр. А что будет, если так и поступить? Конечно, кредит не получишь!
Относительно изменения закона об именах многих шокировало, что министр народонаселения Рийна Солман и высокопоставленный чиновник МВД официально говорили, как о само собой разумеющемся, что людям, проживающим по одному адресу, не разрешат брать одну и ту же фамилию, поскольку это было бы сродни мошенничеству!
Однако оказывается, что описанная практика существует уже много лет. Как писал мой коллега из "Eesti Ekspress" Микк Салу: "Да, чиновники так и поступают. Можно посмотреть, где кто-то живет. Так они поступают сейчас, так поступали при прежнем министре МВД (Катри Райк) и при предпредыдущем министре (Андрес Анвельт)".
Обратите внимание на то, что роднит все описанные ограничения, нарушение конфиденциальности и контроль. Ни на один из этих планов политики не получали и не запрашивали мандата на выборах. Более того, за всеми этими инициативами не стоят имена политиков, ибо их роль была только соглашаться с предложениями чиновников. Государство чиновников, если процитировать Сийма Калласа.
К великому сожалению, венцом недели стало предложение Кайи Каллас, председателя либеральной, реформистской партии, о проекте внесения изменения в закон об уголовных наказаниях в части вызывающих речей. Недавняя практика некоторых европейских стран показывает, что прежде всего такие законы ограничивают свободу слова. Здесь нет оснований обвинять чиновников, однако верно и то, что запроса мандата на это ограничение свобод тоже не поступало.