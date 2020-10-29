Анвар Самост: Контроля больше, приватности и свободы - меньше

Как вам кажется, план предоставить местным самоуправлениям возможность установки камер наблюдения за скоростью и половину собранных штрафами денег оставлять у себя способен улучшить безопасность дорожного движения? Или наоборот - установка десятков камер на улицах и дорогах, в местах, где наибольшая вероятность собрать максимальную сумму штрафов? Может случиться, что ни то, ни это, хотя есть опасность, что пройдет все же второй вариант.

Для того чтобы самоуправлениям были понятны их преимущества и смысл деятельности, в том же проекте предлагается почти удвоить размер "камерных" штрафов.

По существу мы имеем дело с очень циничной схемой подрыва доверия во взаимоотношениях человека и власти, которая уже доказала свое отрицательное воздействие в разных местах в мире, например, в США и Великобритании. Как ни странно, но чиновники МВД обосновывают законопроект именно положительным воздействием для Великобритании, несмотря на десятки примеров, когда движение в городах превращается в ад со множеством ловушек на скорость.

Или вы верите в то, что другой законопроект, согласно которому Министерство экономики и коммуникаций хочет запретить анонимные разговорные карты, как-то поможет повысить безопасность в Эстонии? Или это просто выводит на черный рынок еще одну посредническую услугу по выдаче разговорных карт через "танкистов"? Опять же часть приватности и свободы людей Эстонии уйдет без существенной пользы.

Если относительно установки камер слежения за скоростью чиновники приводят в пример Великобританию, то относительно отмены анонимных разговорных карт… Пакистан. Ясно, что несвободное, притесняющее своих граждан государство, приют исламских террористов - это для нас лучшее основание для сравнения, прямо-таки пример для подражания.

И еще один проект, инициатором которого выступают банки и цель которого - регистр, куда в ближайшем будущем надо бы свести все займы, лизинги и прочие финансовые обязательства всех людей. Вы готовы поверить в то, что это упростит общение клиентов с банками и защитит их от чрезмерных займов? Или вы считаете, что это снизит и без того слабую конкуренцию на банковском рынке Эстонии и поставит мелкого клиента в еще более неравное положение в сравнении с крупными и всемогущими банками? А что было бы, если бы осуществилось желание инициаторов увязать дополнительно и данные о доходах человека и количестве членов семейного хозяйства с кредитным регистром? Честно говоря, это удручающая перспектива, разрушающая конкуренцию рыночной экономики и связь между риском и доходами.

Для ввода каких-либо новых ограничений, ущемления конфиденциальности, для планов по вводу мер контроля политики во время выборов мандатов не получали и даже не просили их.