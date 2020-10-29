История из позапрошлого века и сейчас актуальна

В субботу, 7 ноября в 17.00 и в воскресенье, 8 ноября в 12.00 в Йыхвиском кукольном театре "Лепатрийну" - премьера лирической сказки "Солнечный луч". Стоимость билета - 5 евро.
Произведение Александра Попеску создано в 60-е годы 19-го века, но до сих пор не потеряло своей актуальности. Создатели спектакля уверены, что в прагматичный 21-й век такие истории нужны детям. В пьесе раскрываются очень важные темы - одиночества, самопожертвования ради другого. Что может быть крепче дружбы, взаимопомощи и выручки? Все это увидит детвора в новом спектакле кукольного театра.
Написала сценарий и поставила спектакль замечательный режиссер, хорошо известный ида-вируским любителям театра, Галина Дидковская. Первый показ для друзей состоялся 10 октября - новой постановкой "Лепатрийну" отметил день рождения. Подарок пришелся по душе и взрослым, и детям. Обсуждая спектакль, искушенные зрители говорили, что история Мышонка и фарфоровой Балерины получилась трогательной и поучительной. Отметили интересное художественное оформление спектакля, его лаконичность, графичность линий декораций, сдержанность палитры красок и на фоне всего - две чудесные куклы.
Все это работа Ирины Марьяпуу - художника, замечательного творца, мастера на все руки. Она еще и удивительная актриса, в руках которой оживает любая кукла. Мышонок в ее исполнении - это олицетворение доброты, озорства и вечного стремления помогать и защищать слабого.
Под стать ему и второй персонаж спектакля в исполнении Елены Вахер - фарфоровая Балерина: это нежное и трогательное создание, но в трудной ситуации она способна на самопожертвование.
Музыка в этом спектакле живет как отдельный и совершенно реальный персонаж. Сочинил и исполнил ее Ааре Вахер, который также построил замечательный чердак, на котором и происходят события.
Персонажи - сказочные, а проблемы вполне человеческие. Жизнь свела две разные судьбы. Балерина жила в тепле и любви, что не помешало людям выбросить ее, когда с ней случилось несчастье. А Мышонок всегда был один и научился выживать, не унывая и мечтая найти себе друга. Встретившись волею судьбы, они оказываются вместе, и сначала между ними возникает стена непонимания, разрушить которую можно, постаравшись понять чувства другого...
Из-за проблем с коронавирусом многие испытывают дефицит позитивных впечатлений и эмоций, и маленький театр "Лепатрийну" старается заполнить этот вакуум - артисты не имеют возможности гастролировать по детским садам и школам, но ждут детей от 5 лет и родителей в своем уютном зале. Он маленький, поэтому желающих посмотреть новый спектакль просят забронировать места по телефону 5565 3131 или электронной почте: lepatriinuteater@gmail.com.