История из позапрошлого века и сейчас актуальна

Произведение Александра Попеску создано в 60-е годы 19-го века, но до сих пор не потеряло своей актуальности. Создатели спектакля уверены, что в прагматичный 21-й век такие истории нужны детям. В пьесе раскрываются очень важные темы - одиночества, самопожертвования ради другого. Что может быть крепче дружбы, взаимопомощи и выручки? Все это увидит детвора в новом спектакле кукольного театра.

Написала сценарий и поставила спектакль замечательный режиссер, хорошо известный ида-вируским любителям театра, Галина Дидковская. Первый показ для друзей состоялся 10 октября - новой постановкой "Лепатрийну" отметил день рождения. Подарок пришелся по душе и взрослым, и детям. Обсуждая спектакль, искушенные зрители говорили, что история Мышонка и фарфоровой Балерины получилась трогательной и поучительной. Отметили интересное художественное оформление спектакля, его лаконичность, графичность линий декораций, сдержанность палитры красок и на фоне всего - две чудесные куклы.

Все это работа Ирины Марьяпуу - художника, замечательного творца, мастера на все руки. Она еще и удивительная актриса, в руках которой оживает любая кукла. Мышонок в ее исполнении - это олицетворение доброты, озорства и вечного стремления помогать и защищать слабого.

Под стать ему и второй персонаж спектакля в исполнении Елены Вахер - фарфоровая Балерина: это нежное и трогательное создание, но в трудной ситуации она способна на самопожертвование.

Музыка в этом спектакле живет как отдельный и совершенно реальный персонаж. Сочинил и исполнил ее Ааре Вахер, который также построил замечательный чердак, на котором и происходят события.

Персонажи - сказочные, а проблемы вполне человеческие. Жизнь свела две разные судьбы. Балерина жила в тепле и любви, что не помешало людям выбросить ее, когда с ней случилось несчастье. А Мышонок всегда был один и научился выживать, не унывая и мечтая найти себе друга. Встретившись волею судьбы, они оказываются вместе, и сначала между ними возникает стена непонимания, разрушить которую можно, постаравшись понять чувства другого...