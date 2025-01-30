Спектакль Андруса Кивиряхка в Нарве преподнесет сюрпризы

Анна, которая вела авантюрную и свободную жизнь в Европе начала 20 века, возвращается в свой уютный и сонный Пярну. В то время как Анна на чужбине заразилась революционной лихорадкой и хочет посвятить себя улучшению мира, ее бывшие подруги, живущие в Пярну, кажутся ей воплощением мещанства, чьи дни, похоже, заполнены только бездельем, сном, посиделками в кафе и заботой о детях.

Но вскоре становится ясно, что у этих женщин на самом деле просто другой метод улучшения мира, и этот метод весьма необычен. В любом случае, Анна, внезапно оказавшаяся в беде, находит помощь именно благодаря домашним "средствам". И сама учится успешно ими пользоваться.

"Маленькие секреты" родились из желания режиссера Пеэтера Таммеару создать материал для четырех внештатных актрис, и такую же задачу он поставил перед автором Андрусом Кивиряхком. Этими актрисами являются Трийну Меристе, Лийна Тенносаар, Хелена Мерзин Тамм и Мерилин Кирбитс.

Больше всего в этой заказной работе Кивиряхка и привлекли актрисы.

- Довольно часто меня просили писать для конкретных актеров. И особенно вдохновляет писать для актеров, которые, возможно, не находятся передо мной с утра до вечера в различных сериалах и на сцене, которые, возможно, немного менее заняты. Так интересно заставить их вернуться к работе, потому что в них самих тоже есть какая-то тайна, - сказал он в интервью, опубликованном на культурном портале "Postimees".

Оказывается, Кивиряхку нравится удивлять зрителя. Когда в произведении все переворачивается с ног на голову или выворачивается наизнанку и происходит то, чего никто никогда не ожидает. В "Маленьких секретах" именно это и происходит. "Мне нравится такая реакция, когда читатель или зритель на мгновение замирает с открытым ртом и изумлением на лице, мол, и что это было?"