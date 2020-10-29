Фестиваль культуры ингерманландских финнов начался с выставки

В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 27 октября по 14 ноября проходит выставка, посвященная 100-летию присоединения Эстонской Ингерманландии к Эстонской Республике. В субботу, 7 ноября, Ида-Вирумааское общество ингерманландских финнов приглашает всех заинтересованных на День ингерманландской культуры, который пройдет в стенах Кохтла-Ярвеского центра культуры. Начало в 14.00, вход - свободный.
Председатель общества Майре Петрова сказала, что в начале октября праздник, посвященный 100-летию присоединения Эстонской Ингерманландии к Эстонской Республике, состоялся в Нарве, его организовали культурное самоуправление финнов Эстонии и Эстонское академическое ингерманландское общество. Идавирусцы также постарались приготовить разнообразную программу - расскажут и покажут, как и чем живут представители этого народа в Эстонии, немножко расскажут о своей истории и традициях.
День ингерманландской культуры стартует с открытия еще одной выставки - она будет размещена в Кохтла-Ярвеском центре культуры. После этого на большой сцене начнется концерт с участием не только ида-вируских творческих коллективов, но и представителей ингерманландских обществ из других городов страны.
- К сожалению, границы не открылись, поэтому зарубежные друзья не приедут. Тем не менее они тоже примут участие в нашем празднике, - обещает Майре. - Их приветственные слова и творческие поздравления покажем на экране. Несомненно, живое общение всегда лучше, но пандемия не оставляет нам выбора.
Все мероприятия в этот день будут открытыми для всех желающих и проводятся на трех языках - финском, эстонском и русском.