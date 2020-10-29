Заявлено о недоверии высшим руководителям Нарвы - Янович и Евграфову

Под заявлениями о недоверии председателю Нарвского горсобрания Ирине Янович и мэру Алексею Евграфову подписались только десять депутатов из всего 31-го, то есть заявителям предстоит проделать большую агитационно-политическую работу для обеспечения поддержки большинства при итоговом голосовании.

В зачитанных Тармо Таммисте заявлениях не указаны конкретные недовольства работой Янович и Евграфова.

Примечательно, что самого Таммисте снимали с поста мэра в марте 2019 года тоже без указания в первоначальном заявлении о недоверии конкретных причин. В случае с Таммисте причины были озвучены через несколько дней, когда дело дошло до голосования. Таким образом, заявители не дали остальным депутатам времени на формирование мнения по существу претензий. Именно этим были тогда сильно недовольны оппозиционеры, которые нынче сами, включая Таммисте, действуют по тому же сценарию.

Заявление о недоверии Янович и Евграфову на сегодня подписали семь депутатов из оппозиционной фракции "Наша Нарва" во главе с соцдемом Катри Райк и трое внефракционных оппозиционеров - центристы Тармо Таммисте, Михаил Стальнухин, реформист Сергей Горлач.

Предполагается, что при голосовании, которое состоится в ноябре, поддержку выскажут несколько депутатов, пока входящих в правящую фракцию "Kodulinn Narva", возглавляемую председателем горсобрания Ириной Янович.

Фракция "Kodulinn Narva" примечательна тем, что больше половины в ней составляют депутаты, работающие руководителями всевозможных муниципальных учреждений и предприятий, то есть в этом смысле зависящие от мэра и через него от председателя горсобрания.

Остается открытым вопрос о том, кто займет места Янович и Евграфова, если вотум недоверия найдет достаточную поддержку.

Когда минувшим летом "Северное побережье" писало на эту тему, в кулуарах Нарвского горсобрания звучало предположение, что новым председателем Нарвского горсобрания намерена стать лидер оппозиционной фракции "Наша Нарва" Катри Райк. Сама Райк это тогда не исключала, хотя на местных выборах 2017 года она заявляла о желании стать мэром Нарвы.

Вопрос о будущем новом мэре Нарвы был и летом без ответа: за год с небольшим до местных выборов никто из возможных претендентов особо не хотел взваливать на себя неблагодарную административную ношу.

Алексей Евграфов занимает должность мэра Нарвы с апреля 2019 года. До этого с ноября 2017 года он был членом Нарвской горуправы, в которой курировал хозяйственные и экономические вопросы. Насчет предполагаемого вотума недоверия Евграфов говорил "Северному побережью" в июле: "Не могу комментировать того, чего не знаю, особенно по части претензий. Вроде никто никогда не предъявлял (претензии) лично".

Ирина Янович - директор Кренгольмской гимназии, совмещающая эту работу с руководством Нарвским горсобранием с августа 2018 года. В горсобрании Янович возглавляет правящую фракцию "Kodulinn Narva", которую до нее возглавлял одиозный местный лидер Алексей Воронов, потом севший в тюрьму. Под руководством Воронова фракция и выдвинула в городские руководители и Янович, и Евграфова.

Минувшим летом в комментарии "Северному побережью" Ирина Янович дала понять, что спокойно относится к заявлению о недоверии со стороны оппозиции: "У них есть такое право, и один раз мне уже выдавали вотум недоверия". Спокойствие было основано на информации, что необходимого большинства при голосовании оппозиция не получит.