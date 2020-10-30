Ида-вируские центристы ходатайствуют об исключении Мартина Репинского из партии

Большинство членов правления Ида-Вируского регионального отделения Центристской партии, собравшихся в пятницу вечером, в результате тайного голосования приняли решение внести предложение руководству партии об исключении Репинского из партии. Из одиннадцати членов правления на собрании присутствовали восемь. Из них шестеро высказались за исключение Репинского, один был против, и один бюллетень был поврежден.

Председатель Ида-Вируского отделения Центристской партии Марек Кулламяги заявил, что такое решение было вызвано стилем руководства, который осуществлял Репинский в Йыхви, нарушениями устава и этического кодекса партии. "Мартин Репинский в Йыхви всегда создавал с кем-то какие-то коалиции. Формирование коалиций должно проходить через региональное руководство", - привел он в пример недочеты Репинского, добавив, что исключение членов Йыхвиского волостного собрания Эдуарда Эаста и Артура Сепперна из рядов Центристской партии, которое произошло в начале лета и которого добился Репинский, не было согласовано с правлением регионального отделения.

- Глава отделения партии [Репинский является председателем Йыхвиского отделения Центристской партии] определил свои конкретные права и обязанности. К сожалению, он их не знает и думает, что он больше, чем он есть, - сказал Кулламяги, добавив, что деятельность Репинского в Йыхви нанесла серьезный ущерб репутации Центристской партии. Кулламяги обвинил Репинского в действиях в личных интересах, а не партийных.

Правление Ида-Вируского регионального отделения Центристской партии, обсуждавшее в пятницу вечером кадровый вопрос, связанный с Мартином Репинским, решило внести предложение об исключении Репинского из партии. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

- Мы приняли решение, теперь мяч находится у Таллинна [Центристской партии], - сказал Кулламяги, выразив мнение, что правление партии, вероятно, не примет во внимание позицию регионального отделения и оставит Репинского в Центристской партии.

По словам Марека Кулламяги, правление Ида-Вируского регионального отделения своим сегодняшним решением продемонстрировало, что у него есть четкая позиция, которую необходимо учитывать. Он отметил, что последней каплей стало то, что заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд и генеральный секретарь партии Михаил Корб, посетившие Йыхви в прошлую пятницу, встретились с членами Йыхвиского волостного управления и Репински, но проигнорировали правление регионального отделения.

По его словам, Центристская партия должна приступить к формированию списков кандидатов на местных выборах, которые состоятся уже через год. "Возникает вопрос: сколько списков мы составляем в Йыхви?" - спросил Кулламяги, отметив, что в Йыхви есть члены Центристской партии, которые не согласны баллотироваться в том же списке, что и Репинский. "В последнее время я много разговаривал с йыхвисцами, потому что у нас в Йыхви есть проблемы. К сожалению, людей, которые хотели бы пойти с ним [Репински] на выборы, меньше, чем тех, кто этого не хочет".

Сам Мартин Репинский сказал "Северному побережью", что не понимает такой позиции правления регионального отделения партии в отношении него, хотя он представил правлению свои аргументы и объяснил свои действия. С другой стороны, по словам Репинского, руководство партии понимает его действия.

Мартина Репинского уже однажды исключили из Центристской партии. Партия не простила ему участие в местных выборах 2013 года в Иллукаской волости в списках избирательного союза "Koduvald". Центристская партия также выдвигала свой список в этом самоуправлении; в списке был только один кандидат.