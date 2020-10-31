Департамент здоровья находится в центре внимания общественности с марта, когда и в Эстонии пошли первые сообщения о заражении коронавирусом. Юллар Ланно возглавил этот департамент только в октябре, когда Эстония оказалась одним из государств Европы с самой низкой заболеваемостью коронавирусом. Он признает, что свою роль сыграл в этом и фактор везения, но тем не менее он прилагает все усилия, чтобы положение таким и оставалось.

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- Эстония является сейчас в Европе одним из государств с самым низким уровнем заражения коронавирусом. Получаете ли вы сейчас приглашения от коллег из других стран с просьбой рассказать на конференциях о том, что же сумели сделать в Эстонии, чтобы ситуация тут была гораздо лучше по сравнению с другими странами?