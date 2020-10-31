Инициировано недоверие Евграфову и Янович: их работа поверхностная и неорганизованная

Основная причина для недоверия нарвскому мэру - его поверхностная работа над предложением города в программу справедливого перехода.
Заявления о недоверии мэру Нарвы Алексею Евграфову и председателю Нарвского горсобрания Ирине Янович зачитал 29 октября перед заседанием горсобрания предыдущий мэр Тармо Таммисте, оказавшийся с 2019 года в оппозиции.
Подписались десять депутатов из 31-го: семеро из оппозиционной фракции "Наша Нарва" во главе с соцдемом Катри Райк, центристы Тармо Таммисте и Михаил Стальнухин, реформист Сергей Горлач. Им еще предстоит агитационная работа для обеспечения поддержки большинства.
Внеочередное заседание горсобрания для голосования по недоверию может состояться в середине ноября.
Причины недоверия озвучат лишь перед голосованием, но о главных мотивах уже известно.
"Бездарность в кубе"
Основной повод для недоверия Евграфову - направленный им 21 октября министру госуправления Яаку Аабу и в Минфин список нарвских идей для финансирования по программе справедливого перехода. В списке 73 идеи и проекта суммарно на 434,4 миллиона евро. Оппозиционеры критикуют, что там ни слова о борьбе с безработицей и создании рабочих мест, хотя эти темы самые актуальные.
- Именно следующий год явится тем годом, когда будут делаться большинство ходатайств о европейских деньгах следующего периода финансирования, и мэром должен быть человек, который может этим процессом адекватно руководить, - прокомментировала Райк.
Таммисте охарактеризовал список Евграфова так: "Тупо переписать программу развития города и сказать, что это предложения Нарвы по программе справедливого перехода, - это бездарность в кубе". Он добавил, что отсутствуют "нормальные отношения между городом Нарва и государством", и он считает вызывающе неумными рассказы Евграфова об эсэмэсках премьер-министру.
- Так дела не делаются, - уверен экс-мэр Нарвы.
Говоря о недоверии Янович оппозиционеры отметили, что председатель руководит Нарвским горсобранием как своей фракцией, не считаясь с правами и словами оппозиции. "Вот и сегодня сняли с повестки два наших проекта решений, касающихся пенсионеров и первоклассников", - недовольна Райк.
Встречные обвинения
Мэр Нарвы Алексей Евграфов в комментарии для "Северного побережья" отметил, что о причинах недоверия узнал лишь от корреспондентов. В частности, что предложения Нарвы для справедливого перехода составлены без консультаций и что не уделяется внимание созданию рабочих мест.
- Если посмотреть комментарии Тармо Таммисте, когда он сам был мэром, то все годы он говорил, что самоуправление не должно создавать рабочие места. Конечно, но мы можем способствовать этому. Для этого Нарва участвует в целевом учреждении "Ида-Вируский промышленный парк", которое занимается тем, что приводит сюда предпринимателей. Что касается программы справедливого перехода, то мы уделяем внимание созданию привлекательной жизненной среды, - парировал Евграфов.
Он рассказал, что предлагал сотрудничество Таммисте, когда тот стал советником министра экономики по вопросам Ида-Вирумаа. "Тармо мне сказал: я тебе позвоню на следующей неделе и мы договоримся. Но прошло уже несколько месяцев - и Тармо не звонит". По наблюдению Евграфова, оппозиционеры вообще не идут на конструктивное сотрудничество с горуправой и мало кто из них приходит, например, на встречи с чиновниками для обсуждений проектов.
- Какая-то агония у нас по Ида-Вирумаа: в Йыхви уже два раза были вотумы, и я так думаю, что пришла пора и для Нарвы, - улыбаясь Ирина Янович комментирует заявления о недоверии. - Это было ожидаемо, ведь оппозиции надо каким-то образом попиарить себя перед выборами, - добавила она.
Критику о якобы плохой организации работы горсобрания Янович назвала надуманной, напомнив, что у всех есть возможность участвовать в заседаниях всех комиссий и информация о них общедоступна.
Сценарий повторяется
- В зачитанных Тармо Таммисте заявлениях о недоверии Алексею Евграфову и Ирине Янович не указаны конкретные недовольства их работой. Тут примечательно, что самого Таммисте снимали с поста мэра в марте 2019 года тоже без указания в первоначальном заявлении конкретных причин; причины огласили перед голосованием. Таким образом, заявители не дают остальным депутатам времени на формирование мнения по существу претензий. Этим были в 2019 году крайне недовольны нарвские оппозиционеры, и теперь они, включая того же Таммисте, действуют по идентичному сценарию.
Смена наследию Воронова
Остается открытым вопрос о том, кто займет места Янович и Евграфова, если вотум недоверия состоится.
Когда минувшим летом "Северное побережье" писало на эту тему, в кулуарах Нарвского горсобрания звучало предположение, что новым председателем намерена стать Райк. Она сама это не исключала, хотя на местных выборах 2017 года заявляла о желании стать мэром Нарвы.
Неофициально известны и прочие обсуждаемые варианты разделения постов.
Алексей Евграфов занимает должность мэра с апреля 2019 года. До этого с ноября 2017 года в Нарвской горуправе под руководством Тармо Таммисте он курировал хозяйственно-экономическую сферу.
Ирина Янович - директор Кренгольмской гимназии, совмещающая эту работу с руководством горсобранием с августа 2018 года. Она во главе правящей фракции "Kodulinn Narva", которую до нее возглавлял одиозный Алексей Воронов, потом угодивший в тюрьму по коррупционному обвинению. Под управлением Воронова фракция "Kodulinn Narva" выразила вотум недоверия Таммисте и выдвинула в высшее городское руководство Янович и Евграфова.