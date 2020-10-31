Инициировано недоверие Евграфову и Янович: их работа поверхностная и неорганизованная

Заявления о недоверии мэру Нарвы Алексею Евграфову и председателю Нарвского горсобрания Ирине Янович зачитал 29 октября перед заседанием горсобрания предыдущий мэр Тармо Таммисте, оказавшийся с 2019 года в оппозиции.

Подписались десять депутатов из 31-го: семеро из оппозиционной фракции "Наша Нарва" во главе с соцдемом Катри Райк, центристы Тармо Таммисте и Михаил Стальнухин, реформист Сергей Горлач. Им еще предстоит агитационная работа для обеспечения поддержки большинства.

Внеочередное заседание горсобрания для голосования по недоверию может состояться в середине ноября.

Причины недоверия озвучат лишь перед голосованием, но о главных мотивах уже известно.

"Бездарность в кубе"

Основной повод для недоверия Евграфову - направленный им 21 октября министру госуправления Яаку Аабу и в Минфин список нарвских идей для финансирования по программе справедливого перехода. В списке 73 идеи и проекта суммарно на 434,4 миллиона евро. Оппозиционеры критикуют, что там ни слова о борьбе с безработицей и создании рабочих мест, хотя эти темы самые актуальные.

- Именно следующий год явится тем годом, когда будут делаться большинство ходатайств о европейских деньгах следующего периода финансирования, и мэром должен быть человек, который может этим процессом адекватно руководить, - прокомментировала Райк.

Таммисте охарактеризовал список Евграфова так: "Тупо переписать программу развития города и сказать, что это предложения Нарвы по программе справедливого перехода, - это бездарность в кубе". Он добавил, что отсутствуют "нормальные отношения между городом Нарва и государством", и он считает вызывающе неумными рассказы Евграфова об эсэмэсках премьер-министру.

- Так дела не делаются, - уверен экс-мэр Нарвы.

Говоря о недоверии Янович оппозиционеры отметили, что председатель руководит Нарвским горсобранием как своей фракцией, не считаясь с правами и словами оппозиции. "Вот и сегодня сняли с повестки два наших проекта решений, касающихся пенсионеров и первоклассников", - недовольна Райк.

Встречные обвинения

Мэр Нарвы Алексей Евграфов в комментарии для "Северного побережья" отметил, что о причинах недоверия узнал лишь от корреспондентов. В частности, что предложения Нарвы для справедливого перехода составлены без консультаций и что не уделяется внимание созданию рабочих мест.

- Если посмотреть комментарии Тармо Таммисте, когда он сам был мэром, то все годы он говорил, что самоуправление не должно создавать рабочие места. Конечно, но мы можем способствовать этому. Для этого Нарва участвует в целевом учреждении "Ида-Вируский промышленный парк", которое занимается тем, что приводит сюда предпринимателей. Что касается программы справедливого перехода, то мы уделяем внимание созданию привлекательной жизненной среды, - парировал Евграфов.