Март Хельме: EKRE займется ида-вирускими неэстонцами

По словам зампредседателя EKRE и министра внутренних дел Марта Хельме, их партия намерена значительно серьезнее заняться проживающими в Ида-Вирумаа неэстонцами, чтобы перетянуть их в свой лагерь. Он подтверждает также, что включенные в предвыборную программу партии планы потребовать от России компенсации ущерба от оккупации и разрешить участвовать в местных выборах только гражданам Эстонии сейчас неактуальны.
- Нынешней осенью проходил сбор идей, как помочь улучшить жизнь в Ида-Вирумаа, где тысячи рабочих мест были принесены в жертву во имя уменьшения выбросов углерода. Каковы ваши предложения: что эстонское государство может сделать, чтобы этот регион жил лучше?
- Я считаю, что нельзя допустить сплошную ликвидацию отраслей промышленности. Фонд справедливого перехода все-таки должен служить мягкому приземлению. Сланцевые производства надо перепрофилировать, а не закрывать и уничтожать, и эти рабочие места не могут исчезнуть.
- Как это не могут исчезнуть, если несколько тысяч рабочих мест уже исчезли за последние четыре-пять лет?
- Да. Но мы сейчас затормозили этот процесс. И намерены продолжить. Но делать это нелегко. Все говорят, как нужно, как можно или нельзя, но никто не предлагает каких-то идей.
- Каковы же ваши идеи?
- Наша идея такова: в принципе продолжать добычу для производства масла и создавать химпромышленность нового уровня. Я тут пока не вижу иного варианта, кроме того, что государство должно стать запускающим инвестором, привлекающим также частных инвесторов.
Участие государства создает доверие. Не должно быть такого, чтобы только местные предприниматели брали на себя риск, не зная, какими будут следующее политическое решение, директива Евросоюза или присоединение к какому-нибудь зеленому соглашению, которые все порушат.
- EKRE обещала перед выборами региональные налоговые льготы для развития местного предпринимательства. Почему их нет?
- Соответствующего консенсуса нет. Не потому, чтобы кто-то был напрямую против, а просто никто не предложил для этого работающую схему. Никто не предложил сверхнадежного варианта, который помешал бы регистрировать для получения налоговых льгот фирмы в Вирумаа или Вырумаа, а на самом деле продолжать действовать в Таллинне.
Я не скажу также, чтобы мы слишком активно занимались этим. Всю жизнь все-таки перевернул мартовский приход коронавируса.
- Налог с оборота в Эстонии по-прежнему 20 процентов, хотя EKRE обещала перед выборами снизить его до 15 процентов. Вы, очевидно, скажете, что в коалиции имеются еще две участвующие стороны, с которыми тоже надо считаться. Но ведь можно было бы сообща договориться хотя бы о 18 процентах?
- Такого соглашения сейчас нет.
- И кто против?
- Я не буду тыкать в кого-то пальцем. Есть одна партия, которая все время говорит о равновесии бюджета.
- С освобождением лекарств от НСО и пенсий от подоходного налога - это тоже предвыборные обещания EKRE - та же история?
- Освобождение пенсий от подоходного налога - большая тема. Есть две партии, которые хотели бы сделать это, а один коалиционный партнер говорит, что при нынешней финансовой ситуации это немыслимо.
- В Ида-Вирумаа EKRE находится как бы в подполье. От ваших местных членов партии не слышно каких-либо публичных точек зрения на местные темы. Каким же образом вы собираетесь тогда улучшить здесь свои позиции?
- Два-три года назад в эти же помещения в здании Ида-Вируского союза хуторян в Йыхви пришли послушать меня два-три человека. Сегодня было с полсотни. Это все же большой шаг вперед.
Мы обязательно должны заняться здесь также русскоговорящими людьми. Это не подразумевается как некая угроза Центристской партии, это просто реальность. Тут расположены большие города, где проживают 70-80 процентов неэстонцев, а в Нарве - еще больше.
- Как вы собираетесь заниматься ими?
- Надо начать общаться. Осмелюсь сказать, что у нас возникли сейчас контакты и с ними надо двигаться дальше. Это работа, которая не принесет плодов за одну неделю или месяц. Но я верю, что за тот год, который остался до местных выборов, мы эту работу, конечно, сделаем более интенсивной.
- Вы по-прежнему считаете, что в местных выборах должны участвовать только граждане Эстонии, как написали в своей программе и с каким проектом выступили в 2017 году в Рийгикогу?
- Эта картина сейчас сильно изменилась по сравнению с прежней. Я открыл сегодня компьютер, чтобы подписать проекты, и увидел длинные списки: сотни и сотни человек сдают сейчас экзамены по языку и знанию Конституции и получают гражданство. Решение этой коалиции приравнять школьный выпускной экзамен по обществоведению и языку к экзамену на гражданство означает, что в ближайшие годы очень быстро начнет уменьшаться количество людей, берущих серый паспорт и российское гражданство.
Думаю, что та проблема, кто может участвовать в местных выборах, а кто нет, постепенно решится.
- Сейчас вы с ней все-таки не выходите?
- Сейчас мы в этой теме профиль не поднимаем, хотя бы по той причине - говорю совершенно откровенно, - что это означало бы серьезный конфликт в коалиции.
- Он произошел бы, очевидно, и тогда, если бы вы стали требовать от России возмещения оккупационных ущербов?
- Это была больше тема "Isamaa".
- Это же было четко записано в вашей предвыборной программе.
- Да. Если мы хотим сохранить эту коалицию и сделать другие важные вещи, то нет смысла вести внутри коалиции борьбу, которая не предложит решений.