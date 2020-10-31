Март Хельме: EKRE займется ида-вирускими неэстонцами

- Нынешней осенью проходил сбор идей, как помочь улучшить жизнь в Ида-Вирумаа, где тысячи рабочих мест были принесены в жертву во имя уменьшения выбросов углерода. Каковы ваши предложения: что эстонское государство может сделать, чтобы этот регион жил лучше?

- Я считаю, что нельзя допустить сплошную ликвидацию отраслей промышленности. Фонд справедливого перехода все-таки должен служить мягкому приземлению. Сланцевые производства надо перепрофилировать, а не закрывать и уничтожать, и эти рабочие места не могут исчезнуть.

- Как это не могут исчезнуть, если несколько тысяч рабочих мест уже исчезли за последние четыре-пять лет?

- Да. Но мы сейчас затормозили этот процесс. И намерены продолжить. Но делать это нелегко. Все говорят, как нужно, как можно или нельзя, но никто не предлагает каких-то идей.

- Каковы же ваши идеи?

- Наша идея такова: в принципе продолжать добычу для производства масла и создавать химпромышленность нового уровня. Я тут пока не вижу иного варианта, кроме того, что государство должно стать запускающим инвестором, привлекающим также частных инвесторов.

Участие государства создает доверие. Не должно быть такого, чтобы только местные предприниматели брали на себя риск, не зная, какими будут следующее политическое решение, директива Евросоюза или присоединение к какому-нибудь зеленому соглашению, которые все порушат.

- EKRE обещала перед выборами региональные налоговые льготы для развития местного предпринимательства. Почему их нет?

- Соответствующего консенсуса нет. Не потому, чтобы кто-то был напрямую против, а просто никто не предложил для этого работающую схему. Никто не предложил сверхнадежного варианта, который помешал бы регистрировать для получения налоговых льгот фирмы в Вирумаа или Вырумаа, а на самом деле продолжать действовать в Таллинне.

Я не скажу также, чтобы мы слишком активно занимались этим. Всю жизнь все-таки перевернул мартовский приход коронавируса.

- Налог с оборота в Эстонии по-прежнему 20 процентов, хотя EKRE обещала перед выборами снизить его до 15 процентов. Вы, очевидно, скажете, что в коалиции имеются еще две участвующие стороны, с которыми тоже надо считаться. Но ведь можно было бы сообща договориться хотя бы о 18 процентах?

- Такого соглашения сейчас нет.

- И кто против?

- Я не буду тыкать в кого-то пальцем. Есть одна партия, которая все время говорит о равновесии бюджета.

- С освобождением лекарств от НСО и пенсий от подоходного налога - это тоже предвыборные обещания EKRE - та же история?

- Освобождение пенсий от подоходного налога - большая тема. Есть две партии, которые хотели бы сделать это, а один коалиционный партнер говорит, что при нынешней финансовой ситуации это немыслимо.