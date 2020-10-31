"Reisile minuga" пригласит телезрителя в Силламяэ

Прийт Лоог, больше известный как Варгамяэский Андрес из фильма "Правда и справедливость", является также фотографом-любителем.

- Через фотографическую призму Силламяэ является очень интересным местом. Там имеется то, чего я мало встречаю у себя дома в Пярну и в других местах Эстонии: тамошняя смешанная культура - другая.

Раньше Прийт Лоог бывал в Силламэ только проездом. "Это место, где просто так не окажешься", - объяснил он.

По словам Прийта Лоога, через глаз камеры первым делом внимание привлекает стильная центральная площадь города, а также общее житье-бытье, балконы, люди.

- Я давно увлекаюсь уличной фотографией, когда съемка ведется в городской среде на фоне ежедневной жизни. В этом смысле прогулка по Силламяэ стала бы интересным экскурсом. Но чтобы прилично сделать, следовало бы приехать на несколько дней, - сказал актер, пообещавший в ближайшее время поближе познакомиться с городом.

Режиссер "Reisile minuga" Тийна Парк, в ходе съемок этой передачи впервые в жизни попавшая в Силламяэ, посчитала это интересной находкой в череде своих многочисленных поездок. В год коронавируса и остается путешествовать по Эстонии, презентуя местные жемчужины, не настолько известные, как, например, Пярну или Нарва.

- Силламяэ этим летом прямо расцвел благодаря тому, что за границу не попасть. Поехать в Одессу, чтобы прогуляться по Потемкинской лестнице, невозможно, но здесь есть своя потемкинская лестница, и что с того, что пальмы тут не растут, - сказала Тийна Парк, которая считает, что бывший закрытый город очень красив.

Режиссер поблагодарила Ида-Вируский туристический кластер, оказавший большую помощь при планировании передачи.

Ида-вируский туристический координатор Кадри Ялонен предложила команде передачи разные места, о которых можно было бы рассказать телезрителям. "В первую очередь Тийну Парк заинтересовал именно Силламяэ, но поскольку у нас сложилось хорошее сотрудничество, то она решила вернуться в Ида-Вирумаа и сделать передачи о стране коричневого золота и Алутагузеском крае", - рада Ялонен.

Передача о Силламяэ выйдет в эфир 31 октября в 20 часов.

ФОТО: El

ФОТО: IVEK