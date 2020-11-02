Йыхвиская управа заказывает видеорепортажи у супруга депутата волостного собрания экстрасенса Илоны Калдре

На заседании волостного управления старейшина Йыхвиской волости центрист Юри Конрад сообщил вне повестки дня, что управа желает заказывать по мере необходимости до десяти видеофильмов/репортажей о событиях в Йыхвиской волости в месяц у "Kaldre Grupp". По словам Конрада, стоимость услуги - 700 евро.

Открытый тендер не проводился

Открытый тендер не проводился, волостное управление заказало услугу исходя из пункта порядка проведения закупок Йыхвиской волости, который устанавливает процедуру закупки объемом ниже предельной стоимости малой закупки при условии, что в бюджете учреждения предусмотрены деньги на осуществление закупки. В случае данной закупки цена остается ниже предельной в том числе благодаря тому, что договор действует только до конца этого года.

Уроженец Валгамаа Юри Конрад, ставший старейшиной Йыхвиской волости в нынешнем октябре, объяснил выбор "Kaldre Grupp" тем, что фирма и раньше оказывала волости аналогичную услугу и претензий к ее качеству не было. Йыхвиское волостное управление, в которое входят также член "Isamaa" Эвелин Данилов и беспартийный Тоомас Наэль, согласилось с предложением старейшины.

Основанное в 2015 году ТОО "Kaldre Grupp" не является плательщиком НСО. Сумма уплаченных налогов на рабочую силу у фирмы в этом году составляет в среднем 180 евро в месяц.

Голос Илоны Калдре решил исход властного переворота

Супруга Дмитрия Калдре Илона Калдре в 2017 году баллотировалась в Йыхвиское волостное собрание по списку Центристской партии, хотя не состоит в ней. Калдре набрала 57 голосов. В волостное собрание она прошла летом этого года в качестве второго замещающего члена Мартина Репинского, когда его спутница жизни Екатерина Васильева, прежде замещавшая Репинского в собрании, сложила с себя депутатские полномочия.

В сентябре Илона Калдре проголосовала за вотум недоверия предыдущему волостному старейшине центристу Максу Кауру и присоединилась к коалиции, которая в начале октября выбрала новым старейшиной Юри Конрада. Голос Калдре был решающим, так как голоса распределились в отношении 11:10 в пользу инициаторов смены власти.

Состоящей в комиссии волостного собрания по культуре Илоне Калдре в ноябре придется покинуть собрание, если туда вернется Мартин Репинский, как он ранее утверждал. Согласно новому коалиционному соглашению, член Рийгикогу Мартин Репинский должен стать председателем Йыхвиского волостного собрания.

В ходе кампании перед местными выборами 2017 года Илона Калдре рекламировала себя в качестве экстрасенса. В рекламной листовке "Jõhvi inimesed", представлявшей кандидатов от Центристской партии, в заголовках среди прочего отмечалось, что Калдре точно предсказала судьбу Марины Кальюранд на президентских выборах, в качестве экстрасенса помогла найти пропавшего в Финляндии эстонца и точно предсказала развод Ану Саагим. Также в листовке подчеркивалось, что первым, кто поздравил Илону Калдре с днем рождения, был Путин, и прилагалась фотография, на которой Калдре позирует вместе с Эдгаром Сависааром.