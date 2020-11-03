Прийт Палмет: Рестарт Ийзакуской гимназии удался

Баскетбольная академия дала школе новое дыхание

Осенью 2020 года учебу в Ийзакуской гимназии начали 187 ребят. До рестарта 2018 года число учеников в школе упало до 136. В гимназической части так много учеников не имелось в течение всего данного столетия.

Рост числа учеников снизил выплачиваемую волостью долю фонда учительских зарплат 2019: 62587 eвро, 28 учеников 2020: 42368 eвро, 42 ученика 2021: 27796 eвро, 48 учеников

Произведенные два с половиной года назад изменения не только привлекли новых учеников, но и принесли славу школе и волости.

Это ведь маленькое чудо, что в одной из эстонских волостей с самой низкой рождаемостью и наиболее редкой заселенностью, расположенной в Ида-Вирумаа в алутагузеских лесах, действует баскетбольная школа бывшего игрока эстонской сборной и дети получают тут наряду со средним образованием очень качественное образование в области баскетбола.

Поддержку Ийзакуской гимназии и деятельности Рейнара Халлика выразили как премьер-министр, так и президент республики.

Прошлой осенью баскетбольную школу Рейнара Халлика в Ийзакуской гимназии посетила также президент Керсти Кальюлайд ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Встречаясь с разными политиками, всегда предлагали также решения для финансирования гимназии государством. Среди предлагавшихся вариантов всегда находило поддержку такое решение, что финансирование баскетбольной академии Ийзакуской гимназии могло бы быть таким же, как у спортшколы "Audentes", которую сейчас финансирует государство. Сегодня у меня, к сожалению, нет информации о том, чтобы волостные руководители продолжали переговоры с отцами государства.

Дорого ли обходится содержание Ийзакуской гимназии и баскетбольной академии?

Проживающие в школьном ученическом доме учащиеся сами оплачивают все свои расходы - как размещение, так и питание.

Господдержка школ напрямую связана с количеством учащихся в ней детей. То есть чем больше детей, тем больше денежная поддержка. Большее количество учеников значительно уменьшает расходы волости. Поскольку число детей выросло со 136 до 187, то содержание гимназии стало обходиться волости намного дешевле.

В больших гимназиях местному самоуправлению не приходится доплачивать из своего бюджета в фонд зарплат учителей, так как государственная поддержка покрывает все расходы. В Ийзаку же самоуправление всегда доплачивало в государственный фонд зарплаты учителей гимназии. Теперь, когда количество учеников увеличивается, уменьшается также бремя самоуправления.

Сейчас в Ийзаку учатся 39 ребят из других самоуправлений - 20 в основной школе и 19 в гимназии. Самоуправления вносят в бюджет нашей волости установленную государством сумму - 92 евро в месяц на ученика. В общем итоге мы получим в этом году от других самоуправлений для покрытия расходов на обучение их детей 43060 евро.

Государство оказывает школам поддержку и для покрытия расходов на обучения учителей, приобретение учебной литературы, ученические обеды, зарплаты учителей и т.д. Принцип госфинансирования таков, что чем больше учеников, тем больше сумма.

Содержание школьного здания - отопление, электроэнергия, ремонт, уборка и пр. - оплачивает, конечно, самоуправление. Большое здание Изакуской гимназии требует довольно крупных расходов на содержание, хотя после недавнего обновления здания расходы все же намного снизились.

Ийзакуская гимназия нашла свою "Nokia"

Когда мы бываем в других краях Эстонии, то там довольно часто спрашивают об Ийзакуской гимназии и Баскетбольной академии Рейнара Халлика. Всегда желают успехов и хотят помочь в пределах возможностей.

Политики приводят происходящие в Алутагузеской волости изменения в сфере образования в качестве хорошего примера региональной политики и интеграции, а школьные руководители удивляются, как это в одной из эстонских волостей с самой низкой рождаемостью и наиболее редкой заселенностью вдруг стало расти число учеников в школе.

Большое спасибо Рейнару Халлику и директору школы Кюлли Гулявин, которые вместе со своей командой вновь вдохнули жизнь в школу, пребывавшую в летаргическом сне.