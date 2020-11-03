Конфликт вокруг карьера привел к заявлению о недоверии председателю волостного собрания

На заседании в прошлый четверг член оппозиции Люганузеского волостного собрания Арно Страух подал заявление о выражении недоверия прошедшему в собрание по одному с ним списку Ристо Линдебергу. Речь идет о втором подряд выражении недоверия. На этот раз причиной стал присланный местными жителями волостному собранию проект решения о разрезе Мурру, который поступил на голосование в волостном собрании на месяц позже, чем следовало.