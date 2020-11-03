Вт, 3.11.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Конфликт вокруг карьера привел к заявлению о недоверии председателю волостного собрания

Вопрос карьера Мурру рассматривался в волостном собрании несколько раз, в последний раз - в связи с народной инициативой, в случае которой не ясно, учтет ли ее кто-то, ведь разрешение на добычу выставлено на публичную экспозицию.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Оппозиция волостного собрания представила на прошлой неделе заявление о выражении недоверия председателю Люганузеского волостного собрания Ристо Линдебергу. Главной причиной явилось то обстоятельство, что председатель не поставил на голосование присланный жителями проект решения по вопросу карьера Мурру. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На заседании в прошлый четверг член оппозиции Люганузеского волостного собрания Арно Страух подал заявление о выражении недоверия прошедшему в собрание по одному с ним списку Ристо Линдебергу. Речь идет о втором подряд выражении недоверия. На этот раз причиной стал присланный местными жителями волостному собранию проект решения о разрезе Мурру, который поступил на голосование в волостном собрании на месяц позже, чем следовало.

Обвиняют в трех вещах 

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