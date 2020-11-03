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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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Дело кохтла-ярвеского КТ разрешилось в суде: квартирособственник не вправе самовольно устанавливать камеры

Для ведения наблюдения за общей собственностью с помощью камер необходимо согласие большинства членов товарищества, и также в этом случае нужно договориться, чтобы записи выдавались только в исключительных случаях - например, для установления личности вора. Фотография иллюстративная.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Государственном суде окончательно разрешился спор между кохтла-ярвеским квартирным товариществом и одним из членов товарищества о том, может ли квартирособственник для обеспечения собственной безопасности устанавливать камеры наблюдения на объекте общей собственности без согласия товарищества.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Квартирное товарищество "Лехола, 4" в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве обратилось суд с заявлением, согласно которому в 2017 году один из членов товарищества установил на несущих стенах дома и около подъезда видеокамеры. На собрании товарищества большинством голосов было решено, что квартирособственники не согласны с установкой видеокамер и их следует демонтировать. Представитель товарищества утверждал, что несущие стены и окна являются предметами общей собственности и для их использования необходимо согласие других совладельцев; кроме того, оператор камер обрабатывает персональные данные, не имея на это разрешения.

Собственник возразил

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