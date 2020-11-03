Дело кохтла-ярвеского КТ разрешилось в суде: квартирособственник не вправе самовольно устанавливать камеры

Квартирное товарищество "Лехола, 4" в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве обратилось суд с заявлением, согласно которому в 2017 году один из членов товарищества установил на несущих стенах дома и около подъезда видеокамеры. На собрании товарищества большинством голосов было решено, что квартирособственники не согласны с установкой видеокамер и их следует демонтировать. Представитель товарищества утверждал, что несущие стены и окна являются предметами общей собственности и для их использования необходимо согласие других совладельцев; кроме того, оператор камер обрабатывает персональные данные, не имея на это разрешения.