Вт, 3.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Творческая мама готовит необычный подарок ида-вируским детсадам

В руках Алены Кордас черновик будущей книги, которую уже ждут в детсадах.

ФОТО: Частный архив

Жительница Силламяэ Алена Кордас в сентябре написала книгу для дошкольников "Белочка Марья", иллюстрации к ней делает Дарья Блинова, тоже родом из города свежих морских ветров. В декабре первый тираж в качестве благотворительной акции отправится в детские сады Силламяэ, Нарвы и Йыхви. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Алена Кордас родилась и выросла в Силламяэ, закончила Таллиннский технический университет по специальности "управление бизнесом" и в 2012 году уехала жить в Геленджик, но недавно вернулась на родину. Говорит, что ей нравилось жить на юге, но желание творчества победило - в европейской стране легче реализовать свои проекты. Она увлекается популярной психологией и исследованиями по работе мозга, давно пишет повести, стихи, сценарии, рассказы для взрослых: публикации в интернете собирают много положительных отзывов.

Алена - мама двоих сыновей полутора и шести лет. Летом в Эстонии вышла ее первая бумажная книга для детей "Пузырек и мальчик" - добрая оптимистичная сказка, помогающая детям изучить междометия, замечать чудеса вокруг и поверить в себя. А в сентябре подготовила новую книгу для дошкольников "Белочка Марья". 

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