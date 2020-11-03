Творческая мама готовит необычный подарок ида-вируским детсадам

Алена Кордас родилась и выросла в Силламяэ, закончила Таллиннский технический университет по специальности "управление бизнесом" и в 2012 году уехала жить в Геленджик, но недавно вернулась на родину. Говорит, что ей нравилось жить на юге, но желание творчества победило - в европейской стране легче реализовать свои проекты. Она увлекается популярной психологией и исследованиями по работе мозга, давно пишет повести, стихи, сценарии, рассказы для взрослых: публикации в интернете собирают много положительных отзывов.