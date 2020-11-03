Народный бюджет: Тойла меняет правила

В начале года наибольшее количество голосов набрал проект строительства места для плавания в Вока, который выиграл в народном бюджете 10000 евро. Победу принесли 1456 голосов в "Фейсбуке", и ее не смогли поколебать даже аннулированные решением комиссии голоса на бумажных носителях, которых было 527. Комиссия обосновала это ошибкой в порядке голосования: голосовать должны были только в библиотеках, а подписи собирали, например, и в школе.