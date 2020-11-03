Вт, 3.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Народный бюджет: Тойла меняет правила

При первом голосовании по народному бюджету Тойлаской волости победителем был признан проект строительства места для плавания в Вока. В ближайшие дни будут установлены понтонные мосты, между ними пролягут 25-метровые дорожки для плавания. "В этом случае соревнования можно проводить как летом, так и зимой", - говорит Юхан Нейланд.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Голосование по народному бюджету Тойлаской волости, проводившееся в социальных сетях и на бумаге и привлекавшее тысячи людей, по новому порядку может стать менее активным.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В начале года наибольшее количество голосов набрал проект строительства места для плавания в Вока, который выиграл в народном бюджете 10000 евро. Победу принесли 1456 голосов в "Фейсбуке", и ее не смогли поколебать даже аннулированные решением комиссии голоса на бумажных носителях, которых было 527. Комиссия обосновала это ошибкой в порядке голосования: голосовать должны были только в библиотеках, а подписи собирали, например, и в школе. 

10000 евро на общественную инициативу

  • Инициативный (народный) бюджет помогает реализовать некоторые новые идеи или найти решение узких проблем волости.
  • Предлагать свои идеи Тойласкому волостному управлению могут все жители волости, группы или клубы по интересам не позже 1 декабря.
  • Предпочтение отдается идее, которая представляет публичный интерес, будет в общественном пользовании на территории волости и не потребует неразумных расходов в волостном бюджете в последующие годы.
  • Размер народного бюджета - как минимум 10000 евро.

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