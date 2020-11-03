Воспитанники Баскетбольной школы Рейнара Халлика громят соперников по всей Эстонии

На чемпионате Эстонии в разных возрастных классах, стартовавшем в выходные, юные игроки из Баскетбольной школы Рейнара Халлика (RHKK) одержали пять побед в пяти матчах, причем наименьший отрыв составил 37 очков.

В возрастном классе U14 "парни Халлика" в Таллинне разбили в пух и прах объединенную команду Кесклиннаской баскетбольной школы и Баскетбольной школы гимназии Густава Адольфа с огромной разницей в 80 очков - 110:30. Команда СК "Kiili"/СШ "Rae" оказала чуть большее сопротивление, однако и в этом матче идавирусцы праздновали безоговорочную победу - 103:49.

В высшем дивизионе возрастного класса U16 RHKK одержала крупную победу над СК "Nord/"Cramo" со счетом 98:61.

Сокрушила соперников и команда RHKK в классе U18. В игре с БК "Saku" в конце матча на табло красовались цифры 100:50. Команда Кейла отделалась несколько легче, итоговый счет - 91:49 в пользу RHKK.

По словам Рейнара Халлика, эти результаты показывают, что тренеры проделали хорошую работу, парни начали понимать, что от них требуется, и заметно прогрессируют. Халлик привел в пример команду U16, которая в выходные обыграла СК "Nord"/Cramo" с преимуществом в 37 очков, хотя еще год назад проиграла этому же сопернику с разницей в 30 очков. "Все эти соперники - долго существующие баскетбольные школы, где тоже ведется хорошая работа. Но если судить по результатам, то мы сейчас, очевидно, делаем некоторые вещи еще лучше", - сказал он.

По словам Халлика, он не дает парням почивать на лаврах, несмотря на крупные победы. "Неважно, отстаем ли мы на два очка или опережаем на пятьдесят, нужно вести свою игру и играть в полную силу. Нельзя расслабляться. Другое дело, когда мы договариваемся, что при большом преимуществе можно попробовать на последних минутах какой-нибудь трюк - тогда можно это сделать и порадовать публику", - сказал он. Халлик отметил, что одной из команд на тренировке предстоит серьезный разговор, несмотря на победу с отрывом в 50 с лишним очков, так как задание не дать сопернику набрать больше чем 45 очков не было выполнено - те набрали на четыре очка больше.

Баскетбольная школа Рейнара Халлика работает в Ийзаку, Мяэтагузе, Йыхви, Нарве и Вока, планируется охватить и Кохтла-Ярве. Сейчас в школе тренируется примерно 170 ребят. Помимо самого Рейнара Халлика тренерами работают бывший игрок сборной Эстонии Яанус Лийвак, серб Петар Шешлия, итальянец Алессио Ландра и идавирусец Андрус Лехисметс.