При голосовании по недоверию самоизоляция депутатов политически нежелательна

Соответствующие заявления о недоверии - без конкретных причин и критики - огласил 29 октября с трибуны Нарвского горсобрания депутат от Центристской партии Эстонии и экс-мэр Нарвы Тармо Таммисте.

Вице-председатель Нарвского горсобрания Лариса Оленина созвала внеочередное заседание 11 ноября.

Согласно предложенным проектам решений, с момента их принятий - и до выборов новых руководителей - замещать мэра Нарвы поручается члену горуправы и директору финансового департамента Елене Голубевой, а исполнять обязанности председателя Нарвского горсобрания предлагается заместителю Ларисе Олениной.

Под заявлениями о недоверии подписались десять членов Нарвского горсобрания из всего 31-го, но подписавшиеся рассчитывают, что в момент голосования поднятых рук насчитают достаточно - минимум 16 - для утверждения вотумов недоверия. Политические оппоненты из правящей фракции "Kodulinn Narva" уверены в обратном.

О недоверии Евграфову и Янович представители нарвской оппозиции неофициально заявили еще в июле 2020 года, однако осуществлению их плана летом помешали как политические недоговоренности о поддержке, так и превентивная антивирусная самоизоляция пары оппозиционеров после отпусков.

Требование о самоизоляции может, теоретически, повлиять на расклад сил снова, особенно когда на счету каждый голос. Один член Нарвского горсобрания, по данным "Северного побережья", на днях вернется из зарубежной поездки - и вполне может оказаться на карантине, когда будет проходить внеочередное заседание.

По Закону об организации местного самоуправления, если заявление о недоверии не находит поддержки большинства членов собрания, то снова выражать недоверие тем же лицам и на тех же основаниях нельзя в течение ближайших трех месяцев.

"Северное побережье" на прошлой неделе рассказывало, что основные причины для недоверия мэру Евграфову - его якобы поверхностная, по мнению оппозиции, работа над предложением горуправы о финансировании из программы справедливого перехода и вообще неумение наладить "нормальные отношения между городом Нарва и государством". В отношении Янович было сказано, что она руководит Нарвским горсобранием как одной своей фракцией "Kodulinn Narva", не считаясь с правами и словами оппозиции.