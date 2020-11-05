Конкурс короткометражного кино в Белом зале

Один из самых масштабных в России форумов короткого метра начался в 2008 году, а его особенность в том, что лучший фильм определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри. Конкурсные фильмы одновременно смотрят в разных городах и странах.

Президент Всероссийского фестиваля "АРТкино" Сергей Тютин искренне рад, что эстонские кинолюбители тоже участвуют, благодаря Кохтла-Ярвескому виртуальному филиалу Русского музея, который уже несколько лет подряд подключается к этой увлекательной акции.

Руководитель виртуального филиала Ольга Жаркова сказала, что впервые фестиваль в Кохтла-Ярве начнется с показа кинолент, признанных лучшими за всю историю фестиваля.

- В полуторачасовой программе киноальманаха четыре жизненные истории, - перечисляет она. - О женщине, которая всю жизнь ждала принца, но обрела его лишь утратив свои романтические иллюзии. О режиссере театра для слабослышащих, который пожелал развестись с женой, но должен выполнить необычное условие - месяц носить ее на руках. Мини-детектив о пропаже кошелька и поэтическая притча о последних днях балерины перед смертельно опасной операцией, рассказанная образами ее подсознания.

В понедельник, 9 ноября, начнется трехдневный показ конкурсных фильмов 2020 года. Профессиональное жюри в Москве уже наградило 21 картину, которые организаторы фестиваля объединили в четыре полуторачасовых сборника под названиями "Слух", "Зрение", "Обоняние" и "Осязание". В программу второго этапа фестиваля включили также игровой полнометражный фильм "Крошка", который стал фильмом открытия фестиваля в столице России.