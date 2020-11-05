Конкурс короткометражного кино в Белом зале

В субботу, 7 ноября в 10.00 в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца можно увидеть лучшие фильмы Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов "АРТкино". Программу 12-го фестиваля покажут здесь же с 9 по 12 ноября, начало в 11.00. Вход - свободный.
Один из самых масштабных в России форумов короткого метра начался в 2008 году, а его особенность в том, что лучший фильм определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри. Конкурсные фильмы одновременно смотрят в разных городах и странах.
Президент Всероссийского фестиваля "АРТкино" Сергей Тютин искренне рад, что эстонские кинолюбители тоже участвуют, благодаря Кохтла-Ярвескому виртуальному филиалу Русского музея, который уже несколько лет подряд подключается к этой увлекательной акции.
Руководитель виртуального филиала Ольга Жаркова сказала, что впервые фестиваль в Кохтла-Ярве начнется с показа кинолент, признанных лучшими за всю историю фестиваля.
- В полуторачасовой программе киноальманаха четыре жизненные истории, - перечисляет она. - О женщине, которая всю жизнь ждала принца, но обрела его лишь утратив свои романтические иллюзии. О режиссере театра для слабослышащих, который пожелал развестись с женой, но должен выполнить необычное условие - месяц носить ее на руках. Мини-детектив о пропаже кошелька и поэтическая притча о последних днях балерины перед смертельно опасной операцией, рассказанная образами ее подсознания.
В понедельник, 9 ноября, начнется трехдневный показ конкурсных фильмов 2020 года. Профессиональное жюри в Москве уже наградило 21 картину, которые организаторы фестиваля объединили в четыре полуторачасовых сборника под названиями "Слух", "Зрение", "Обоняние" и "Осязание". В программу второго этапа фестиваля включили также игровой полнометражный фильм "Крошка", который стал фильмом открытия фестиваля в столице России.
После показов зрители проголосуют за лучший фильм года. По словам Ольги Жарковой, киноманы в Кохтла-Ярве есть - горожане с удовольствием приходят посмотреть новые киноленты. Привлекает не только уникальный формат мероприятия, но прежде всего желание новых открытий, тем и авторов.