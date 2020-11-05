Мэр жалуется, что его игнорируют

"Господин Таммисте дал понять в газете "Северное побережье" от 4.07.2020, что его задачей, как ида-вирумааского советника министра экономики, является придумать, что было бы разумнее сделать в уезде в ближайшие годы за те сотни миллионов евро из Фонда справедливого перехода Евросоюза, которые светят Ида-Вирумаа в качестве премии за сворачивание сланцевой промышленности. К сожалению, господин Таммисте избегает встреч и обсуждений этой темы с Нарвским горуправлением, поэтому возникает сомнение, входит ли данная тема в его компетенцию или обладает ли он компетенцией на эту тему", - написал Евграфов министру.