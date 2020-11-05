Чт, 5.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Мэр жалуется, что его игнорируют

Алексей Евграфов.

ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Мэр Нарвы Алексей Евграфов пожаловался в своем письме министру экономики и коммуникаций Таави Аасу, что советник министра - бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте - не идет на разговор с ним.

"Господин Таммисте дал понять в газете "Северное побережье" от 4.07.2020, что его задачей, как ида-вирумааского советника министра экономики, является придумать, что было бы разумнее сделать в уезде в ближайшие годы за те сотни миллионов евро из Фонда справедливого перехода Евросоюза, которые светят Ида-Вирумаа в качестве премии за сворачивание сланцевой промышленности. К сожалению, господин Таммисте избегает встреч и обсуждений этой темы с Нарвским горуправлением, поэтому возникает сомнение, входит ли данная тема в его компетенцию или обладает ли он компетенцией на эту тему", - написал Евграфов министру.

Мэр добавил, что будучи представителем крупнейшего самоуправления Ида-Вирумаа он будет благодарен, если министр сообщит ему, с кем из служащих министерства было бы уместно коммуницировать на темы справедливого перехода. 

Центрист Тармо Таммисте - бывший мэр Нарвы, входящий в оппозицию собрания пограничного города. 

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