Профлидеры: в поддержке со стороны ЕС в первую очередь нуждаются жертвы климатического переворота

Профсоюзные деятели сланцевой промышленности тревожатся, что действительным жертвам климатического переворота - потерявшим работу в Ида-Вирумаа шахтерам и энергетикам - достанутся лишь крохи из сотен миллионов евро фонда справедливого перехода Евросоюза.
Профсоюзные деятели хотят, чтобы львиная доля запланированных для Эстонии 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода пошла на создание новых рабочих мест в Ида-Вирумаа и на выплаты компенсаций людям, потерявшим работу в сланцевом секторе.