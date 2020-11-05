Профлидеры: в поддержке со стороны ЕС в первую очередь нуждаются жертвы климатического переворота

Профсоюзные деятели хотят, чтобы львиная доля запланированных для Эстонии 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода пошла на создание новых рабочих мест в Ида-Вирумаа и на выплаты компенсаций людям, потерявшим работу в сланцевом секторе.