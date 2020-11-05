Чт, 5.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Профлидеры: в поддержке со стороны ЕС в первую очередь нуждаются жертвы климатического переворота

Руководитель Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова, юрист профсоюза химиков Янек Пахка и главное доверенное лицо шахты "Estonia" Эдуард Богенс намерены бороться за то, чтобы максимально большая часть денег фонда справедливого перехода Европейского союза досталась истинным жертвам климатического переворота.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Профсоюзные деятели сланцевой промышленности тревожатся, что действительным жертвам климатического переворота - потерявшим работу в Ида-Вирумаа шахтерам и энергетикам - достанутся лишь крохи из сотен миллионов евро фонда справедливого перехода Евросоюза.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Профсоюзные деятели хотят, чтобы львиная доля запланированных для Эстонии 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода пошла на создание новых рабочих мест в Ида-Вирумаа и на выплаты компенсаций людям, потерявшим работу в сланцевом секторе. 

К компенсации разницы зарплат следует приступить сразу 

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