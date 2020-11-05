В Ахтме установят торговые домики

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Виталия Бородина, строительство торговой площадки было запланировано в проекте развития Ахтмеской части и стало возможным благодаря участию города в проекте "Содействие маркетингу местных продуктов и услуг". Он реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой на период 2014-2020 годов, направленной на социально-экономическое развитие в регионах по обе стороны общей границы.