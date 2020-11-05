Чт, 5.11.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

В Ахтме установят торговые домики

Площадка с десятью домиками появится на территории между бульварами Тооме и Эстония.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В Ахтмеской части Кохтла-Ярве появится торговая площадка с десятью стационарными домиками, которые можно будет арендовать продавцам ремесленных изделий, урожая со своего садово-огородного хозяйства, использовать как ежедневно, так и во время проведения ярмарок.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Виталия Бородина, строительство торговой площадки было запланировано в проекте развития Ахтмеской части и стало возможным благодаря участию города в проекте "Содействие маркетингу местных продуктов и услуг". Он реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой на период 2014-2020 годов, направленной на социально-экономическое развитие в регионах по обе стороны общей границы.

Стоимость проекта для Кохтла-Ярве составляет 107 тысяч евро, из которых только десять процентов финансирует сам город.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back