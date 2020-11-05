Чт, 5.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Геологическая служба займется исследованием озера Ульясте на деньги "Kiviõli Keemiatööstus"

Исследование выяснит, что влияет на уровень воды в озере Ульясте и что может произойти в случае, если добыча сланца расширится в сторону озера.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В ходе исследования продолжительностью два года выяснится, влияет ли деятельность человека - от осушения до добычи полезных ископаемых - на уровень воды в озере и как именно.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Интерес к изучению поведения озера Ульясте у нас пробудила возникшая в начале лета медийная шумиха в связи с желанием "Kiviõli Keemiatööstus" провести исследование, - рассказал заместитель директора Эстонской геологической службы Яак Юргенсон. - Очевидно, что уровень воды в озере Ульясте выше, чем на территории за озом; хотелось бы знать, как подземные воды ведут себя в этом районе и что это за феномен, благодаря которому сохраняется озеро Ульясте.

С этой идеей геологическая служба обратилась в Люганузеское волостное управление, после чего "Kiviõli Keemiatööstus" связался с геологической службой и предложил сотрудничество.

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