Геологическая служба займется исследованием озера Ульясте на деньги "Kiviõli Keemiatööstus"

- Интерес к изучению поведения озера Ульясте у нас пробудила возникшая в начале лета медийная шумиха в связи с желанием "Kiviõli Keemiatööstus" провести исследование, - рассказал заместитель директора Эстонской геологической службы Яак Юргенсон. - Очевидно, что уровень воды в озере Ульясте выше, чем на территории за озом; хотелось бы знать, как подземные воды ведут себя в этом районе и что это за феномен, благодаря которому сохраняется озеро Ульясте.