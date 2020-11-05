Место, где легко зарядиться радостью

Экспозиция из сотни рисунков дарит зрителям радостные впечатления: детские работы всегда умиляют, восхищают своей непосредственностью, а подчас и исполнением - трудно поверить, что так выражать свои мысли на бумаге способны трехлетние малыши... Она демонстрирует результат усилий кружковцев - в школе работают группы для начинающих.

Обычно выставка работ кружковцев проходит весной, но в этом году задержалась на полгода из-за пандемии. Но организаторы и в этом нашли плюсы - за пару месяцев нового учебного года коллекцию успели пополнить.

Непосредственность юных художников умиляет и дарит зрителям радость. Гости галереи могут убедиться, что Кохтла-Ярве не обеднел талантами и что искусство влечет подрастающее поколение.