Реконструкцию площади Ахтме могут начать зимой

Кохтла-Ярвеское горуправление подписало договор с тартуской фирмой "Teearu Grupp", выигравшей конкурс на реконструкцию центральной площади Ахтме с ценовым предложением 2 миллиона 5 тысяч евро (без НСО). Вместе с площадью будет полностью реконструирован бульвар Тооме - это примерно 300 метров проезжей части.
По словам вице-мэра Дениса Вершинина, по договору все работы должны быть завершены за 15 месяцев, то есть к 5 января 2022 года, но тартусцы понимают, что основные дорожные работы должны быть завершены в октябре-ноябре, так как зимой асфальтовое покрытие не кладут.