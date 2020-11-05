Чт, 5.11.2020
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Реконструкцию площади Ахтме могут начать зимой

Центральная площадь Ахтме в ожидании скорых перемен.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление подписало договор с тартуской фирмой "Teearu Grupp", выигравшей конкурс на реконструкцию центральной площади Ахтме с ценовым предложением 2 миллиона 5 тысяч евро (без НСО). Вместе с площадью будет полностью реконструирован бульвар Тооме - это примерно 300 метров проезжей части. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам вице-мэра Дениса Вершинина, по договору все работы должны быть завершены за 15 месяцев, то есть к 5 января 2022 года, но тартусцы понимают, что основные дорожные работы должны быть завершены в октябре-ноябре, так как зимой асфальтовое покрытие не кладут.

- На первом совещании вместе со строителями наметили план и утвердили календарный график работ, - комментирует он. - "Teearu Grupp" заказало основной проект, строители выразили заинтересованность в привлечении местных предприятий для проведения субподрядных работ, например замены систем коммуникаций, попросив нашего содействия в поиске специалистов.

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