Реконструкцию площади Ахтме могут начать зимой

По словам вице-мэра Дениса Вершинина, по договору все работы должны быть завершены за 15 месяцев, то есть к 5 января 2022 года, но тартусцы понимают, что основные дорожные работы должны быть завершены в октябре-ноябре, так как зимой асфальтовое покрытие не кладут.