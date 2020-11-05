Сэкономленные деньги потратят на дороги

Более 600 тысяч евро из городского бюджета Кохтла-Ярве в этом году было инвестировано в капремонт проблемных участков дорог, получили обновление 12 улиц. Но так как резервные средства, заложенные в проекты на непредвиденные затраты, остались неиспользованными, их потратят на ремонт участка улицы Эхитаяте и строительство дорожки к Ахтмеской школе.