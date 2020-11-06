Идавирусцев приглашают принять участие в опросе о посещении рек

Многие идавирусцы получили по электронной почте опросник исследовательской фирмы "Norstat Eesti AS", в котором спрашивается, как часто люди проводят досуг на берегах рек Алайыэ, Пуртсе, Эрра, Кохтла и на разрезе "Aidu". В списке есть также реки Ляэне-Вирумаа, и этот же опрос был разослан жителям соседнего уезда.

Опрос проводится в рамках стартовавшего в прошлом году крупного проекта по улучшению состояния подземных и поверхностных вод Вирумаа (прежде всего рек) "LIFE IP CleanEST", который в том числе ставит цель расширить предлагаемые этими водоемами возможности отдыха.

- Включенным в опрос 13 водоемам будет уделено наибольшее внимание в ходе проекта, - сказал руководитель в сфере экосистемных услуг Агентства окружающей среды Марко Вайну. - Например, в планах убрать плотины на реках и восстановить нерестилища, благоустроить бывшие промзоны, загрязняющие подземные и поверхностные воды, очистить реки Пуртсе и Эрра. Также будут предложены меры по уменьшению сельскохозяйственного загрязнения и построены учебные тропы.

Вайну отметил, что в ходе реализации проекта, который продлится десять лет, также проследят за тем, как эти действия повлияют на предложение и потребление важных для людей природных благ, то есть экосистемных услуг.

- Цель данного опроса - узнать, используются ли вообще возможности отдыха на этих водоемах на момент начала проекта, и если да, то насколько активно. Аналогичный опрос будет проведен еще дважды - в 2023 и 2027 году, чтобы выяснить, как изменится использование этих водоемов в рекреационных целях, станут ли люди чаще их посещать. Поэтому вклад каждого респондента очень нужен, даже если ответ на все вопросы будет "не посещал".

Вайну считает вероятным, что после очистки рек Пуртсе и Эрра люди станут чаще в них купаться; учебная тропа, которая появится на разрезе "Aidu", тоже может привлечь в это место больше людей.

Целевая группа опроса, заказанного Агентством окружающей среды, - жители районов в непосредственной близости от охваченных проектом водоемов, поскольку они, предположительно, посещают эти реки чаще всего. В Ида-Вирумаа это волости Алутагузе, Йыхви, Люганузе и Тойла, а также город Кохтла-Ярве.