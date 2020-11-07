Маргус Вальс: Производство водорода - ключевой фактор при достижении климатических целей

Существующие и направленные на будущее новаторские проекты "Eesti Energia" совместно с многократным увеличением производства возобновляемой энергии позволят достичь поставленных климатических целей, в том числе благодаря производству водорода декарбонизировать сектора энергетики и транспорта.

Зеленый переворот в транспорте за десять лет В 2030 году, производя водород из вырабатываемой "Eesti Energia" зеленой энергии, можно было бы перевести весь общественный и тяжелый транспорт на водород.

Переведя электрооборудование на находчивые гибкие решения, мы смогли бы покрыть краткосрочную регулирующую потребность всей электроэнергетической системы.

Гибкие решения позволят с помощью введения в обращение аккумуляторов электромобилей и водорода осуществить зеленый переворот.

Благодаря вкладу "Eesti Energia" в уменьшение выбросов углерода Эстония быстрее всех стран Евросоюза сократила выбросы СО2, однако мы в состоянии помогать также другим секторам, которым до сих пор не удавалось уменьшить выбросы. Позволяющая разумно управлять энергопотреблением виртуальная электростанция, осуществляемые проекты возобновляемой энергии - как, например, морской ветропарк в Рижском заливе - и производство чистого водорода, к примеру, для декарбонизации тяжелого транспорта, позволят нам как обществу идти большими шагами к цели климатической нейтральности.

Недавно "Eesti Energia" вывел на рынок виртуальную электростанцию, которая позволит ускорить зеленый и дигитальный перевороты, заставив крупные потребляющие и производящие электроэнергию устройства зарабатывать деньги для клиентов. Это решение уменьшит энергорасходы пользователя, позволит выпускать на рынок больше возобновляемой энергии, а также поддержит обеспечение надежности снабжения и энергетической безопасности с наименьшими затратами, так как отменит необходимость в крупных дополнительных инвестициях в виде резервных станций или дополнительных сетевых подключений.

Дочернее предприятие "Eesti Energia" уже сейчас является крупнейшим производителем ветряной энергии в регионе, но для того, чтобы оправдать поставленные климатические амбиции, мы должны увеличить все производство ветряной энергии в Эстонии в течение следующих десяти лет в четыре раза. Наши нынешние проекты, в том числе наиболее далеко продвинувшийся среди эстонских морских ветропарков парк Рижского залива покрыли бы значительную часть этой потребности и это стало бы самым разумным решением.

Я верю, что Эстония обладает потенциалом стать столь же значимым деятелем мирового уровня в области развития водородной технологии, каким десятки лет являлась в секторе инфотехнологий или сланцепереработки.

Увеличение доли возобновляемой энергии, как неуправляемого вида энергии, в энергетической системе создает необходимость ее аккумулирования. Одно из наиболее вероятных решений - производство чистого, то есть произведенного из возобновляемой энергии водорода, что наряду с производством возобновляемой энергии может стать ключевым компонентом при достижении климатических целей.

Недавно "Eesti Energia" присоединился к Европейскому альянсу чистого водорода, чтобы ускорить приход инновационных, чистых и направленных на будущее энергорешений в Эстонию. Развивая на промышленном уровне способность производить водород из возобновляемой энергии, мы сможем помочь решить несколько актуальных проблем: появится возможность аккумулировать зависимую от погоды возобновляемую энергию, поддержать значительное сокращение выбросов в работающем на ископаемых топливах и загрязняющем среду транспортном секторе, декарбонизировать промышленность и создать в Эстонии новую, основанную на технологиях будущего компетенцию.

Я верю, что Эстония обладает потенциалом стать столь же значимым деятелем мирового уровня в области развития водородной технологии, каким десятки лет являлась в секторе инфотехнологий или сланцепереработки.

"Eesti Energia" желает в ближайшие годы взяться за пилотные проекты производства зеленого водорода вблизи своих ветропарков, а также в сотрудничестве с другими предприятиями довести продукцию до конечных потребителей, каковыми могут стать, например, железнодорожный, городской или шоссейный транспорт.