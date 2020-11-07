Вирве Осила: В интересах лучшего обслуживания

Летом мой добрый друг из Табасалу отправил мне письмо с очень важными вестями, которые дошли до меня с большим опозданием. Да и то благодаря доброжелательности одного чужого человека. А именно: адресованное мне в Мяэтагузе на улицу Тамме письмо пришло в Ору на улицу Казе. Мой адрес был написан на конверте правильно, отправитель не допустил ни одной ошибки, однако - вишь ты! - почтовым чиновникам этого оказалось недостаточно. К счастью, письмо попало в хорошие руки и его принесли в йыхвискую почтовую контору, откуда оно в конце концов дошло и до меня.

Хорошо все, что хорошо кончается, гласит старая поговорка. Однако порой у этого хорошего имеется плохой привкус. В промежутке случалось всякое: пара отправленных мной писем растворились на неведомых почтовых тропах "Omniva", один раз мне пришлось отправлять обратно чужое письмо. Некий господин с Сааремаа отправил по почте поздравительную открытку с одного конца острова на другой. Однако некий почтовый бес уволок ее через Таллинн в Силламяэ, и до адресата письмо добралось лишь через пару недель. Юбиляр к тому времени о своей знаменательной дате успел позабыть.

В конце октября "Omniva" удалось окончательно вывести меня из себя. А именно: я с нетерпением ждала от одного из йыхвиских учреждений письмо официального содержания. Не дождалась и несколько раз звонила в это учреждение; работник говорил, что лично опустил конверт в ящик для писем в почтовой конторе.

Наконец свершилось! 28 октября долгожданное письмо пришло ко мне в конверте, покрытом поразительными штампами. Итак, 21 октября письмо было в йыхвиском распределительном центре, 23 октября оно "остановилось" в сааремааском распредцентре, где "отдохнуло" целых три дня; 26 октября письмо снова оказалось в столице, и потребовалось еще два дня, чтобы оно попало в мой почтовый ящик.

Мяэтагузе расположен недалеко от Йыхви, но зачем идти напрямую, если можно в обход, вот письмо и пропутешествовало около недели. Я позвонила по инфотелефону "Omniva": нажимала на кнопки, слушала музыку, узнала, что в интересах лучшего обслуживания мой разговор записывается и... Черт возьми! Я не понимаю, как можно называть лучшим обслуживанием такое несуразно долгое время ожидания?!

Когда мне наконец ответил живой человеческий голос, я была уже на грани. Объяснила молодому человеку, так, мол, и так, письмо, отправленное мне с расстояния 20 километров, дошло до меня на восьмой день, побывало при этом на Сааремаа и в Таллинне, - почему так? "В чем проблема?" - переспросил парень. В ответ я, как злой соловей, выдала долгую трель о том, что я думаю об "Omniva" и обо всей этой чехарде. Надеюсь, что "в интересах лучшего обслуживания" мой разговор все же записали.