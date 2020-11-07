Ярмарка ученических фирм дает предпринимательский опыт

Ярмарка пройдет 28 ноября в нарвском театральном центре "Свободная сцена", где соберутся молодежные команды учебных учреждений, участвующих в образовательной программе "Предприимчивая школа", и местные некоммерческие объединения. Участники смогут представить или же продать свою услугу или продукт, ориентированный на улучшение жизни общины, пояснила консультант общественных объединений Ида-Вируского центра предпринимательства Марью Уусталу.

- Участие в ярмарке дает возможность продемонстрировать свои успехи, завязать новые контакты, применить изученное в реальной жизни, а также развить свои сильные стороны и таланты и разнообразить обучение.

По словам Уусталу, успех Ида-Вирумаа зависит именно от предприимчивых людей, и предпринимательские компетенции нужно развивать с малых лет.

- Предпринимательская активность в Ида-Вирумаа низкая по сравнению с другими уездами, а связь с обучением основам экономических знаний в ида-вируских школах слабая. "Предприимчивая школа" прививает интерес к предпринимательству. Цель в том, чтобы каждый ребенок и подросток смог поучаствовать хотя бы в одном практическом занятии, которое дает предпринимательский опыт.

Ярмарка состоится на неделе толок по сбору пожертвований, и все участники смогут внести пожертвование на месте. В этот день десятки общественных объединений по всей Эстонии организуют различные мероприятия с целью собрать пожертвования на решение общественных проблем и призвать людей поддержать важную для них сферу жизни. В прошлом году в рамках 111 кампаний и мероприятий было собрано 128000 евро.