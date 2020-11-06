Госсуд оставил в силе пожизненный приговор нарвскому убийце

Нарвский горсуд приговорил Эдуарда Мяги в 1995 году за убийство трех человек, изнасилование и прочие преступления к смертной казни, которую позднее заменили на пожизненное заключение. В 1994 году Мяги, находясь в нетрезвом состоянии, убил вместе с двумя подельниками в течение четырех месяцев двух мужчин и одну женщину. Эти жестокие преступления потрясли тогда жителей Нарвы. Судебный процесс над преступником освещали СМИ всей страны.

Жестокие злодеяния потрясли Нарву

Эдуард Мяги (1972 г. р.) первое преступление совершил 5 мая 1994 года, когда вместе с двумя соучастниками в Нарве затащил в автомобиль "Жигули" местного кордника железнодорожной полиции и во время езды избивал его, душил и отобрал также пистолет с 16 патронами. Чтобы скрыть ограбление, убийцы задушили жертву и выбросили тело в канал Балтийской электростанции. В тот же месяц Мяги продал пистолет в Нарве неустановленному лицу.

15 сентября того же года Мяги с двумя подельниками в Нарве изнасиловали вблизи Балтийской электростанции и возле производственной базы "ESTO" женщину, которую в конце концов убили для сокрытия преступления в лесу в Вайвараской волости. После убийства они сняли с тела жертвы золотую цепочку, серьги и другие предметы в общем на сумму 7300 крон.

11 днями позже Мяги с двумя соучастниками избил незнакомого мужчину с физическими недостатками, а затем запихал его в багажник своих "Жигулей". Преступники увезли потерявшего сознание пострадавшего к расположенной под Нарвой кожевенной фабрике, где и забили до смерти. Тело жертвы убийцы выбросили в заполненный водой карьер.