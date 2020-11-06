Госсуд оставил в силе пожизненный приговор нарвскому убийце

Госсуд не удовлетворил жалобу защитника отбывающего пожизненное наказание Эдуарда Мяги (48), в которой ходатайствовали о его досрочном освобождении.
Нарвский горсуд приговорил Эдуарда Мяги в 1995 году за убийство трех человек, изнасилование и прочие преступления к смертной казни, которую позднее заменили на пожизненное заключение. В 1994 году Мяги, находясь в нетрезвом состоянии, убил вместе с двумя подельниками в течение четырех месяцев двух мужчин и одну женщину. Эти жестокие преступления потрясли тогда жителей Нарвы. Судебный процесс над преступником освещали СМИ всей страны.
Жестокие злодеяния потрясли Нарву
Эдуард Мяги (1972 г. р.) первое преступление совершил 5 мая 1994 года, когда вместе с двумя соучастниками в Нарве затащил в автомобиль "Жигули" местного кордника железнодорожной полиции и во время езды избивал его, душил и отобрал также пистолет с 16 патронами. Чтобы скрыть ограбление, убийцы задушили жертву и выбросили тело в канал Балтийской электростанции. В тот же месяц Мяги продал пистолет в Нарве неустановленному лицу.
15 сентября того же года Мяги с двумя подельниками в Нарве изнасиловали вблизи Балтийской электростанции и возле производственной базы "ESTO" женщину, которую в конце концов убили для сокрытия преступления в лесу в Вайвараской волости. После убийства они сняли с тела жертвы золотую цепочку, серьги и другие предметы в общем на сумму 7300 крон.
11 днями позже Мяги с двумя соучастниками избил незнакомого мужчину с физическими недостатками, а затем запихал его в багажник своих "Жигулей". Преступники увезли потерявшего сознание пострадавшего к расположенной под Нарвой кожевенной фабрике, где и забили до смерти. Тело жертвы убийцы выбросили в заполненный водой карьер.
По закону суду следует взвесить досрочное освобождение пожизненного заключенного, если тот отсидел не менее 25 лет. В данном же случае уездный и окружной суды решили не выпускать заключенного на свободу. По оценке судов, невзирая на то, что Мяги очень старался в тюрьме измениться и на свободе у него есть рабочее место и близкие, с учетом жестокости его преступлений он, однако, может оставаться опасным для общества.
Госсуд отметил, что уездный и окружной суды подробно и убедительно, а также в согласии с прежней судебной практикой разъяснили, почему не освободили Мяги. Учтены были как его примерное поведение в тюрьме, так и его жизненный путь в целом и обстоятельства совершенных преступлений.
Обстоятельства преступления необходимо тщательно взвесить
Речь идет о первом принятом к рассмотрению в Госсуде деле о досрочном освобождении пожизненного заключенного. Поэтому коллегия по уголовным делам описала в своем постановлении также общие принципы, которые следует учитывать при рассмотрении подобных эпизодов.
Исходя из закона, предпосылки для досрочного освобождения заключенных пожизненно или осужденных на какой-то срок одинаковые. "В то же время в случае пожизненных заключенных невозможно не учитывать их очень долгий срок наказания - они необычно долго находились вне обыденной жизни. Поэтому нельзя предполагать, что осужденных ждут на свободе семья, близкие или достойный доверия круг общения", - отметил Госсуд.
По оценке Госсуда, отказ в освобождении заключенного нельзя обосновывать тяжестью его преступления, ведь она уже была учтена при назначении ему наказания. Но надо иметь в виду все характеризующие преступление обстоятельства, которые могут повлиять на риск совершения нового преступления. Поскольку пожизненный заключенный был способен совершить настолько тяжкое преступление, то для его досрочного освобождения угроза нового преступления должна быть особенно мала.
Пожизненное заключение не имеет временных ограничений и поэтому тяжесть преступления не отражается на длительности наказания настолько явно, как в случае наказания на какой-то срок. К пожизненному заключению приговаривают только за крайне серьезные преступления, однако при сравнении их между собой уровень тяжести может все же отличаться. Поэтому суд должен особенно тщательно взвешивать, какую угрозу таит в себе прежний образ поведения человека.
Тюрьма открытого типа позволяет оценить поведение
По оценке уездного и окружного судов, в случае Мяги риски еще недостаточно снижены, но в случае сохранения им примерного поведения речь о его освобождении может пойти в дальнейшем. По закону суд должен взвешивать возможность досрочного освобождения пожизненного заключенного каждые два года.
Если пожизненный заключенный отсидел не менее 23 лет, то закон о тюрьме позволяет перевести его в тюрьму открытого типа. Госсуд нашел, что если у заключенного есть перспектива выйти на свободу, то перед освобождением его следовало бы перевести в тюрьму открытого типа. Там заключенный сможет привыкнуть к более мягкому режиму, а с другой стороны, можно будет понаблюдать за его поведением в менее контролируемой среде. В ходе рассмотрения судебного дела выяснилось, что Тартуская тюрьма решила поместить Эдуарда Мяги в тюрьму открытого типа 30 июня этого года.
Около десяти лет назад Эдуард Мяги подавал прошение о помиловании президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу, но его отклонили. Несколько лет назад Госсуд отклонил также ходатайство Мяги о новом рассмотрении его дела.