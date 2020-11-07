Виктория Гончарова: "Просто надо понимать их"

Для Виктории самое обидное, если люди думают, что социальный дом - это что-то ужасное. "В любом другом многоквартирном доме есть разные жильцы, в том числе и трудные, так же и у нас", - отмечает она.

В социальном доме Кохтла-Ярве на Ярвекюла теэ, 17 живет сегодня около ста человек. У каждого из них - своя комната, до которой немало из этих людей бомжевали. "У них было в жизни все, что можно придумать и даже не придумаешь, у каждого своя длинная история, и бывает, конечно, с ними тяжело и нужно большое терпение. Просто надо понимать, что у этих людей свой мир", - отвечает Виктория Гончарова на вопрос о том, каково это быть вот уже 18 лет директором социального дома.