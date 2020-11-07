Сб, 7.11.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Виктория Гончарова: "Просто надо понимать их"

Для Виктории самое обидное, если люди думают, что социальный дом - это что-то ужасное. "В любом другом многоквартирном доме есть разные жильцы, в том числе и трудные, так же и у нас", - отмечает она.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В социальном доме Кохтла-Ярве на Ярвекюла теэ, 17 живет сегодня около ста человек. У каждого из них - своя комната, до которой немало из этих людей бомжевали. "У них было в жизни все, что можно придумать и даже не придумаешь, у каждого своя длинная история, и бывает, конечно, с ними тяжело и нужно большое терпение. Просто надо понимать, что у этих людей свой мир", - отвечает Виктория Гончарова на вопрос о том, каково это быть вот уже 18 лет директором социального дома.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На столе директора - пачка заявлений от желающих получить комнату в социальном доме. "Негде жить людям, есть такие, которые живут в лесу. Да где угодно, - говорит Виктория. - Дело в том, что последнее время мы не брали новых жильцов, пока у нас шел капитальный ремонт на одном из этажей, а люди оттуда были расселены по другим комнатам".

Сейчас они возвращаются в свои комнаты, в которых, как и в коридоре, на кухне, от старого ничего не осталось. Повсюду чисто, светло.

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