Управленческий кризис в библиотеке длится полтора года

Устроенный весной 2019 года конкурс провалился. Волостное управление назначило исполняющей обязанности директора участвовавшую в конкурсе, но не отвечавшую требованиям Эвелин Данилов - юриста по образованию. Летом этого года волостное управление объявило новый конкурс, в котором собиралась участвовать также пополнившая в промежутке свои библиографические знания на курсах Данилов. Однако образованной в результате осеннего властного переворота коалиции Данилов потребовалась на посту помощника волостного старейшины.