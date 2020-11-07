Сб, 7.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Управленческий кризис в библиотеке длится полтора года

До марта нынешнего года отработавшая в Йыхвиской библиотеке более 30 лет Анне Киппар была кандидатом, отвечающим всем требованиям конкурса на должность директора, однако нынешнему волостному управления она не подошла.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвискому волостному управлению уже второй раз не удалось провести конкурс на должность директора центральной библиотеки - эта должность освободилась полтора года назад, когда тогдашний волостной старейшина Мартин Репинский уволил одним днем, нарушив закон, прежнего директора Ингрид Спитц.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Устроенный весной 2019 года конкурс провалился. Волостное управление назначило исполняющей обязанности директора участвовавшую в конкурсе, но не отвечавшую требованиям Эвелин Данилов - юриста по образованию. Летом этого года волостное управление объявило новый конкурс, в котором собиралась участвовать также пополнившая в промежутке свои библиографические знания на курсах Данилов. Однако образованной в результате осеннего властного переворота коалиции Данилов потребовалась на посту помощника волостного старейшины.

Таким образом, единственным участником конкурса стала бывший главный специалист Йыхвиской центральной библиотеки Анне Киппар. Более 30 лет отработавшая в Йыхвиской библиотеке на разных должностях Киппар отвечала всем условиям конкурса, но тем не менее не подошла нынешнему волостному управлению, которое в эту среду опять признало конкурс провалившимся. 

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