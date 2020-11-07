Управленческий кризис в библиотеке длится полтора года

Йыхвискому волостному управлению уже второй раз не удалось провести конкурс на должность директора центральной библиотеки - эта должность освободилась полтора года назад, когда тогдашний волостной старейшина Мартин Репинский уволил одним днем, нарушив закон, прежнего директора Ингрид Спитц.
Устроенный весной 2019 года конкурс провалился. Волостное управление назначило исполняющей обязанности директора участвовавшую в конкурсе, но не отвечавшую требованиям Эвелин Данилов - юриста по образованию. Летом этого года волостное управление объявило новый конкурс, в котором собиралась участвовать также пополнившая в промежутке свои библиографические знания на курсах Данилов. Однако образованной в результате осеннего властного переворота коалиции Данилов потребовалась на посту помощника волостного старейшины.